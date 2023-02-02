NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 2個紀錄追上魔獸、戈貝爾

爵士凱斯勒（中）送出平生涯最多的單場7阻攻。（路透）

在去年休賽季期間將陣中兩大頭牌球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）送走的爵士隊，近期狀況止跌回升，在1日出戰暴龍隊的比賽中，身為這兩筆交易案籌碼的馬卡南（Lauri Markkanen）與凱斯勒（Walker Kessler）就分別攻下28分、13籃板與17分、14助攻、7阻攻，不僅幫助爵士以3分差距險勝，也展現交易成果。

爵士在休賽季送走兩大核心後，原被認為將會進入重建期，不過先是米契爾交易案轉戰鹽湖城的馬卡南打出全明星級的身手，連去年選秀首輪第22順位被灰狼隊選中後就成為戈貝爾眾多交易籌碼之一的菜鳥中鋒凱斯勒，也已經站上爵士先發位置，還展現不輸給戈貝爾的禁區嚇阻力。

在1日出戰暴龍的比賽中，馬卡南與凱斯勒也成為爵士贏球的兩大關鍵人物，搭配上雙衛康利（Mike Conley）、克拉克森（Jordan Clarkson）合力攻下44分、送出13助攻，幫助爵士勝率再度超越5成。

其中馬卡南在本場比賽砍下28分後，本賽季總得分已經超越了轉戰騎士隊的米契爾，至於凱斯勒則是送出平生涯最多的單場7阻攻，本賽季已累積破百的103次阻攻，比起戈貝爾多出近一倍，甚至超越了灰狼雙塔戈貝爾與唐斯（Karl-Anthony Towns）的總和。

對於凱斯勒的好表現，馬卡南說：「他今晚送出7次火鍋，我不知道該如何形容他對於比賽的影響力，這將造成某些時刻迫使對手停止再挑戰他。」

而凱斯勒也成為繼戈貝爾後，聯盟首位單場以8成命中率至少拿下15分、10籃板、7助攻的球員，也是繼2009年的霍華德（Dwight Howard）後，第一位單場命中率8成以上，並有17分、14籃板、7阻攻的球員。