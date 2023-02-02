NBA／老鷹客場痛宰太陽32分 楊恩寫紀錄僅次詹皇

楊恩寫生涯數據里程碑，史上第2年輕達標。 (路透)

相較於近期狀態出色的太陽，最近5場比賽吞下4敗的老鷹，乍看之下可能會面臨苦戰，然而沒有想到，1日這場在鳳凰城的客場比賽，老鷹卻是在攻守兩端狠狠碾壓對手。

老鷹團隊命中率達到57.1%，其中三分球命中率更是飆到57.6%，一共轟進19顆三分球；同時在防守端迫使太陽命中率僅有4成左右，三分球28投4中。

老鷹在第二節直接轟垮太陽防線，前兩節結束領先19分；這波氣勢更延續到下半場，老鷹如秋風掃落葉一路追殺，即便主力都退場休息，球隊還是將差距擴大到整場比賽最多的43分，最終以132比100輕鬆大勝。據統計，32分差成了本季太陽最大的主場輸分差距。

「我們真的很想贏，」此役復出的楊恩（Trae Young）表示，「我們知道必須從防守開始做起。從防守去帶動進攻。」楊恩這場比賽僅打三節，得到20分12助攻。

數據顯示，楊恩生涯已經累積拿到8000分、3000助攻、1000籃板，以24歲又135天成為史上第2年輕達此數據的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。他也是史上第4位在25歲之前累積這些數據的球員，先前3人分別是詹姆斯、馬布瑞（Stephon Marbury）和湯瑪斯（Isiah Thomas）。

墨瑞（Dejounte Murray）得到21分8助攻6籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和歐康古（Onyeka Okongwu）各拿到18分、17分，杭特（De'Andre Hunter）15分。

「當你不斷在移動和分享球權時，類似這種情況就會發生，」老鷹主帥麥克米倫（Nate McMillan）談起這場大勝，「我認為我們在球的轉移和球給空檔球員方面做得很棒。」

布里吉斯（Mikal Bridges）得到23分7助攻5籃板，艾頓（Deandre Ayton）進帳20分9籃板，主控保羅（Chris Paul）僅有3分3助攻2籃板。

「我希望球員可以從這場比賽吸取一些經驗和教訓，我們該擁有什麼樣的能量，和自己該用什麼方式去掌握比賽的節奏。」太陽總教練威廉 斯（Monty Williams）說。