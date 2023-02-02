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NBA／巴特勒化身暖男 邀阿根廷小球迷吃晚餐 彌補遺憾

記者劉肇育／即時報導
熱火隊巴特勒暖心補償阿根廷小球迷。(Getty Imgaes)
熱火隊巴特勒暖心補償阿根廷小球迷。(Getty Imgaes)

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在日前因傷缺陣，導致讓遠從阿根廷來觀賽的小球迷敗興而歸後，事後他則是親自招待這家人到熱火主場參訪並共進晚餐，對於如此暖男舉止被推爆。巴特勒在近日受訪時就直言，自己也曾像這個小男孩一樣渴望著進入NBA打球，透過這次共度時光也讓他生活有更好的改變。

熱火在日前於主場出戰塞爾蒂克隊的比賽中，巴特勒因為賽前背部緊繃而錯過了該場比賽，賽後也傳出當時一對與家人從阿根廷來到熱火主場觀賽的兄妹對於未能看到巴特勒出賽感到相當難過，一度引發媒體的報導。

巴特勒在得知此事後，第二天隨即帶著兩兄妹與他們的家人一同參訪了熱火主場與休息室，甚至還一起共進了晚餐，獲得外界的好評，在近日受訪談及此事時，巴特勒也說：「做這一份職業是很艱難的，因為你必須要照顧好自己的身體，那天我去熱身後感受到背部緊繃，因而錯過了比賽，我知道很多人都想看到我打球。」

巴特勒指出，在得知小球迷撲空消息後，讓他感到相當自責，並在接下來的兩天陪伴了這一家人，「他們熱愛與運動有關的事情，我是他的偶像，所以我非常非常幸運能夠得知他們的想法，因為我也曾經跟他們一樣，從小就渴望著站上NBA舞台，透過與他們共度時光，讓我的生活有了很好的改變，我真的很開心能夠見到他們。」

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