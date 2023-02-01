我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞分析／別傻了 台灣關係法才是美國紅線

最新／江西中學生胡鑫宇命案 官方屍檢結果：自縊死亡

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：我和張伯倫是競爭關係

記者劉肇育／即時報導
賈霸。（美聯社）
賈霸。（美聯社）

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史得分王寶座愈來愈近，也讓兩人的關係近日不斷再被拿出來討論，不過賈霸在近日受訪時就直言，與當年自己打破張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄時雙方還有競爭關係不同，自己是由衷的祝福詹姆斯。

生涯至今已拿下38299分的詹姆斯，距離賈霸的歷史得分紀錄僅差88分，有望在未來2至3場比賽就登上歷史得分王寶座，不過兩人間的關係卻始終讓外界霧裡看花，也讓詹姆斯破紀錄時是否能夠得到賈霸的祝福成為外界關注焦點。

近日賈霸在接受訪問時就表示，自己絕對是衷心祝福詹姆斯改寫自己的紀錄，與自己當年破了張伯倫紀錄時是完全不同的狀況，「當我在1984年（詹姆斯出生那年）打破了張伯倫得分紀錄時，這讓他有點困擾，因為自從我在NBA有出色表現以來，他一直在和我進行一些單方面的競爭，但我對於詹姆斯完全沒有這種感覺，我不僅會慶祝他的成就，還會毫不猶豫地讚美他。」

而身為現今籃壇少數曾與賈霸和詹姆斯都共事過的熱火總裁萊里（Pat Riley）就表示，這兩名球員代表著完全不同的籃球世代，但兩人的故事都應該被大家廣為流傳，「現在一切都與詹姆斯有關，但我希望人們能夠意識到賈霸的故事以及它有多麼不同，他上了4年大學，詹姆斯高中畢業，但他們從第一天起就佔據了主導地位，從第一天起他們就把潛力變成了偉大。」 

詹姆斯。（路透）
詹姆斯。（路透）

NBA 湖人

上一則

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯38歲仍具主宰力 厄文：完全不意外

NBA／詹姆斯38歲仍具主宰力 厄文：完全不意外
NBA／「不老傳說」詹姆斯大三元之夜 創多項紀錄里程碑

NBA／「不老傳說」詹姆斯大三元之夜 創多項紀錄里程碑
NBA／漏吹犯規致敗給綠衫軍 詹姆斯斥荒謬 裁判長承認沒有看到

NBA／漏吹犯規致敗給綠衫軍 詹姆斯斥荒謬 裁判長承認沒有看到
NBA／詹姆斯19度入選明星賽 平賈霸紀錄

NBA／詹姆斯19度入選明星賽 平賈霸紀錄

熱門新聞

林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
谷愛凌膝蓋受傷。圖為她去年在北京冬奧的照片。（中通社）

谷愛凌膝傷退出Xgames 自爆「核磁共振哭了30分鐘」

2023-01-28 19:10
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13

超人氣

更多 >
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警
Fed升息1碼：通膨有點放緩 有必要繼續調高利率

Fed升息1碼：通膨有點放緩 有必要繼續調高利率