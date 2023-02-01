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NBA／衛少生涯8972助攻 擠進史上前10

體育新聞組／綜合報導
衛斯特布魯克寫下助攻里程碑。（美聯社）
衛斯特布魯克寫下助攻里程碑。（美聯社）

湖人明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），1月30日對籃網隊之戰替補上陣30分鐘拿下17分、10助攻、8籃板的準大三元數據，儘管湖人最終不敵籃網，但衛斯特布魯克以生涯累積8972次助攻超越「手套」裴頓（Gary Payton），躋升史上第10名，衛斯特布魯克直言從沒想過會創下此紀錄。

「如果在15、20年前你告訴我，你將會成為NBA助攻榜歷史前10名，我肯定會像在看瘋子一樣看著他們。」衛斯特布魯克說：「在NBA中我從沒有想過會處在這個位置，也沒有想到能與一些偉大的球員並肩作戰，這讓我充滿感激，能繼續在這個最高水準的殿堂上打球。」

當被問到有什麼話想對同樣以垃圾話著名的裴頓說時，衛斯特布魯克笑說：「我很確定不論我說什麼，他肯定都會馬上還擊，但我不是一個大嘴巴，我只是熱愛競爭，不過如果我是在他那個年代，當他說一些亂七八糟的話時，我也肯定會馬上回擊他。」

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示，衛斯特布魯克確實完成一項壯舉，「每個人都給他掌聲，因為這是了不起的成就，當我們以正確的方式打球時，這樣的事情就會發生，就像詹姆斯（LeBron James）將會打破得分紀錄，衛斯特布魯克則是剛擠進助攻榜前10名，這些都很棒。」

此外，勇士隊主控柯瑞30日出戰雷霆隊，出手20次命中12球、包括8顆三分球，全場進帳38分，不僅幫助勇士以128：120獲勝、跨季對戰7連勝，生涯累計投進7222球也超越傳奇球星張伯倫，成為隊史進球紀錄保持人。

柯瑞已是勇士出賽場次、三分球命中數、助攻數、抄截數與總得分紀錄保持人，30日對雷霆賽前，生涯7210顆進球只差張伯倫6球，他在第3節一次拉竿上籃命中後，正式超越張伯倫榮登隊史進球王。

對於再刷新一項隊史紀錄，柯瑞笑說：「這意味我正在變老，但可以肯定的是，很榮幸能代表勇士出賽14個賽季，這非常酷。」

柯瑞對雷霆攻下38分，成為贏球最大功臣。（美聯社）
柯瑞對雷霆攻下38分，成為贏球最大功臣。（美聯社）

勇士 柯瑞 湖人

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