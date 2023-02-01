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NBA／上次慘敗29分…字母哥34分率公鹿復仇黃蜂收5連勝

記者蔡佳霖／即時報導
安戴托昆波勇冠三軍。（美聯社）
安戴托昆波勇冠三軍。（美聯社）

先前公鹿隊主場面對黃蜂隊被對方單節狂轟51分，最後慘敗29分，吞下本季最難堪的一場敗仗。31日同樣在主場迎戰黃蜂，公鹿雖然持續遭到對手緊追，但在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的帶領之下，仍舊是以124：115贏得近期的5連勝。

前一戰面對鵜鶘豪取50分的安戴托昆波，此戰飆出34分18籃板4助攻，一吐先前對黃蜂僅得到9分的怨氣。哈勒戴（Jrue Holiday）得到15分13籃板3助攻2抄截，籃板球寫下賽季新高，洛培茲（Brook Lopez）8分11籃板5阻攻。

米道頓（Khris Middleton）上場將近20分鐘，這是他回歸以來最長的出賽時間，並且拿到18分3籃板3助攻，得分也是回歸後的新高，顯現其狀態正漸入佳境。

公鹿第四節靠著安戴托昆波獨拿15分，一度領先達17分之多，但這一節也轟進13分的洛齊爾（Terry Rozier），率領球隊持續追趕，甚至在比賽剩下1分鐘時追到僅有5分差。隨後馬修斯（Wesley Matthews）和英格斯（Joe Ingles）雙老把握4罰機會，公鹿還是順利收下比賽。

公鹿取得5連勝後，目前領先76人來到1場，落後聯盟龍頭塞爾蒂克2場勝差。

鮑爾（LaMelo Ball）攻下27分11助攻10籃板，完成本季第2次大三元，洛齊爾補上20分7籃板3助攻，普拉里（Mason Plumlee）14分14籃板5助攻，海瓦德（Gordon Hayward）16分7籃板3助攻，華盛頓（P.J. Washington）14分7籃板。

鮑爾

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