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NBA／葛蘭特拒絕拓荒者破億合約 追求更高報價

記者蔡佳霖／綜合報導
葛蘭特今夏將成為自由球員。（ Getty Images）
葛蘭特今夏將成為自由球員。（ Getty Images）

根據《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）的報導，拓荒者前鋒大將葛蘭特（Jerami Grant）拒絕了球隊提出的四年1.12億美元的續約合約。

先前報導曾提到，葛蘭特（Jerami Grant）十分渴望繼續留在波特蘭，但他也期盼能在成為自由球員之後，從拓荒者拿到5年最多達2.33億美元的合約報價。儘管以價碼來說，這數字有些不切實際。

2020年和活塞簽下3年6000萬美元合約的葛蘭特，今年是合約的最後一年，年薪為2096萬美元。葛蘭特本季場均可以得到21.3分4.4籃板2.4助攻，投籃命中率48.8%每場投進2.4顆三分球，三分命中率高達42.1%，整體表現幾乎可以說是生涯最佳的一季。

此外，湖人在日前和巫師達成交易，補進即將成為受限制自由球員的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）近日撰文便分析湖人未來可能的操作方向，倘若選擇續簽八村壘，他們恐怕很難在自由市場追逐包括厄文（Kyrie Irving）在內的明星球員。

斯卡托在報導中引用一名高層人士的看法，認為八村壘的加入將填補湖人的鋒線戰力，倘若今夏無法留下布萊恩（Thomas Bryant），至少他們還有保險。

「不過交易得到八村壘意味著湖人很難向自由市場的明星級好手展開追逐，因為在續約上湖人勢必得付出大量的薪資。」該消息人士說。

湖人 厄文 波特

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