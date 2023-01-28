我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

NBA／勇士庫明加化身神射手 柯瑞末節接管比賽退暴龍

聯合新聞網／即時報導
柯瑞(中)出手。（美聯社）
柯瑞(中)出手。（美聯社）

勇士27日主場迎戰暴龍，中鋒魯尼（Kevon Looney）重返先發陣容，回到板凳的小將庫明加（Jonathan Kuminga）在第三節末段大爆發，柯瑞（Stephen Curry）則在比賽末段接管比賽，率領勇士以129：117擊敗暴龍。

暴龍開局打出16：8的攻勢，勇士靠著柯瑞攻下5分及1助攻穩住陣腳，在首節僅落後2分。第二節暴龍維持小幅領先至最後2分多鐘，才由湯普森（Klay Thompson）的三分球反超比數，雙方之後戰成平手，格林（Draymond Green）在最後一波攻勢站上罰球線2罰1中，幫助勇士取得63：62領先。

第三節戰況仍十分激烈，庫明加在本節末段大爆發，連續命中3記三分球，不過暴龍范弗利特也連得9分還以顏色，庫明加槍響前再飆進一記三分球，幫助勇士取得98：94領先。

末節前段雙方陷入防守戰，暴龍一路緊咬比數。不過勇士手感逐漸加溫，柯瑞、湯普森及迪文森佐（Donte DiVincenzo）接連飆進三分球，柯瑞再上演精采的切入得分，徹底澆熄暴龍反撲氣焰，終場就以129：117擊敗暴龍。

柯瑞全場拿到35分11助攻，湯普森29分8籃板，迪文森佐12分11助攻，庫明加也挹注15分。暴龍的部分則以范弗利特拿到28分10助攻表現最為出色。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／公鹿客場續踢館 連兩戰上半場轟破80分寫紀錄

下一則

場邊人語／紐約招賢 一刻未閒

延伸閱讀

NBA／生涯第三度丟牙套遭驅逐 柯瑞遭聯盟罰75萬

NBA／生涯第三度丟牙套遭驅逐 柯瑞遭聯盟罰75萬
NBA／害柯瑞遭驅逐…波爾戰犯變英雄 最後1秒獵熊

NBA／害柯瑞遭驅逐…波爾戰犯變英雄 最後1秒獵熊
NBA／害柯瑞怒甩牙套遭驅逐 波爾致勝上籃滅灰熊完成救贖

NBA／害柯瑞怒甩牙套遭驅逐 波爾致勝上籃滅灰熊完成救贖
NBA／1張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬元

NBA／1張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬元

熱門新聞

林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

谷愛凌拿下今年首面金牌 入籍中國後累積20金

2023-01-20 01:45
林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

國際雪聯世界盃分站賽 谷愛凌3天奪2冠

2023-01-22 20:19

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了