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NBA／公鹿客場續踢館 連兩戰上半場轟破80分寫紀錄

記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波(左)進攻。路透
安戴托昆波(左)進攻。路透

儘管本賽季客場勝率僅有5成，但公鹿在近兩場客場比賽卻扮起「奧客」，兩戰上半場都猛轟超過80分，創下聯盟新紀錄，而在27日出戰溜馬的比賽中，最終公鹿也靠著全隊7人得分上雙，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟41分、12籃板的表現，以141：131輕取溜馬。

公鹿在日前作客活塞主場的比賽中，上半場就火力全開猛轟83分，最終也以單場拿下150分輕取活塞，在中間隔了一場主場賽事後，27日公鹿繼續作客溜馬主場，並在上半場再度展現凶猛砲火攻下85分，成為聯盟史上首支在連續兩場客場比賽中上半場都拿下超過80分的球隊。

而公鹿手感最火燙的依舊是日前剛歸隊的一哥安戴托昆波，他全場出手29次命中16球，拿下41分外帶12籃板、6助攻，而包括他在內公鹿先發五虎得分都來到雙位數，替補上陣的米道頓（Khris Middleton）、卡特（Jevon Carter）也有雙位數得分進帳。

對於球隊在近2場客場比賽進攻火力凶猛，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「我們的節奏很好，並且能夠在下半場堅持下去，這些客場勝利的滋味是相當甜美的，而且正展現出我們的一些積極面向，尤其是在上半場。」

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