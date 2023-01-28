我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

NBA／詹姆斯19度入選明星賽 平賈霸紀錄

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯19度入選明星賽追平賈霸紀錄。（美聯社）
詹姆斯19度入選明星賽追平賈霸紀錄。（美聯社）

NBA明星賽先發名單出爐，分別由湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍，將在2月19於鹽湖城開打。

此次西部由第19次入選的詹姆斯擔任隊長，平了賈霸史上最多次紀錄，攜手勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）及鵜鶘悍將威廉森（Zion Williamson）。

東區隊長字母哥則連續7屆入選明星賽，此次和籃網杜蘭特（Kevin Durant）、籃網厄文（Kyrie Irving）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）及塞爾提克泰托姆（Jayson Tatum）並肩共戰。

明星賽先發名單由加權計票得出，球迷投票占50％，媒體、球員則各占25％。此次詹姆斯生涯第10次獲選人氣王，超越過去喬丹（Michael Jordan）的9次，並且他過去6次擔任隊長。

和過去有所不同的是，其他上場的球員會在明星賽前的直播中由詹姆斯和安戴托昆波選出，並不會像以往提前幾周知道，被選中後立馬上場比賽。此外，本屆的替補名單將在2月4日，教練會議投票後選出。

自2018年NBA明星賽改成隊長制以來，詹姆斯連續第六度獲得隊長職務，負責選秀組隊，過去五屆均是由他的隊伍獲勝，也就是保持不敗紀錄。

進到東區先發名單的杜蘭特，是他連13次獲選參加明星賽，但目前不確定他是否能夠在明星賽亮相，因為他自1月8日扭傷膝蓋後就沒再上場了，因此可能連3次錯過明星賽。

威廉森本季平均可獲26分、7籃板、4.6助攻，但他因為腿筋傷勢，1月2日至今都沒有出賽。

費城76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）則並未擠進先發名單。

NBA明星賽先發名單出爐。（取材自Instagram）
NBA明星賽先發名單出爐。（取材自Instagram）

威廉 投票 字母

上一則

NBA／唐西奇3分鐘傷退 211場得分上雙紀錄中斷

下一則

澳網／約克維奇問鼎10冠 西西帕斯要搶

延伸閱讀

NBA／3分鐘就傷退 唐西奇中斷得分紀錄 獨行俠險勝太陽

NBA／3分鐘就傷退 唐西奇中斷得分紀錄 獨行俠險勝太陽
NBA／明星賽先發出爐 詹皇19度入選 追平賈霸紀錄

NBA／明星賽先發出爐 詹皇19度入選 追平賈霸紀錄
NBA／詹姆斯達成對30隊得逾40分紀錄 湖人仍輸快艇

NBA／詹姆斯達成對30隊得逾40分紀錄 湖人仍輸快艇
NBA／詹姆斯9外線轟46分雙寫紀錄 難敵快艇雙星

NBA／詹姆斯9外線轟46分雙寫紀錄 難敵快艇雙星

熱門新聞

林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

谷愛凌拿下今年首面金牌 入籍中國後累積20金

2023-01-20 01:45
林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

國際雪聯世界盃分站賽 谷愛凌3天奪2冠

2023-01-22 20:19

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了