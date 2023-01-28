NBA／詹姆斯19度入選明星賽 平賈霸紀錄

詹姆斯19度入選明星賽追平賈霸紀錄。（美聯社）

NBA明星賽先發名單出爐，分別由湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和公鹿球星「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍，將在2月19於鹽湖城開打。

此次西部由第19次入選的詹姆斯擔任隊長，平了賈霸史上最多次紀錄，攜手勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）及鵜鶘悍將威廉 森（Zion Williamson）。

東區隊長字母哥則連續7屆入選明星賽，此次和籃網杜蘭特（Kevin Durant）、籃網厄文（Kyrie Irving）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）及塞爾提克泰托姆（Jayson Tatum）並肩共戰。

明星賽先發名單由加權計票得出，球迷投票 占50％，媒體、球員則各占25％。此次詹姆斯生涯第10次獲選人氣王，超越過去喬丹（Michael Jordan）的9次，並且他過去6次擔任隊長。

和過去有所不同的是，其他上場的球員會在明星賽前的直播中由詹姆斯和安戴托昆波選出，並不會像以往提前幾周知道，被選中後立馬上場比賽。此外，本屆的替補名單將在2月4日，教練會議投票後選出。

自2018年NBA明星賽改成隊長制以來，詹姆斯連續第六度獲得隊長職務，負責選秀組隊，過去五屆均是由他的隊伍獲勝，也就是保持不敗紀錄。

進到東區先發名單的杜蘭特，是他連13次獲選參加明星賽，但目前不確定他是否能夠在明星賽亮相，因為他自1月8日扭傷膝蓋後就沒再上場了，因此可能連3次錯過明星賽。

威廉森本季平均可獲26分、7籃板、4.6助攻，但他因為腿筋傷勢，1月2日至今都沒有出賽。