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NBA／3分鐘就傷退 唐西奇中斷得分紀錄 獨行俠險勝太陽

記者劉肇育／即時報導
唐西奇受傷。（路透）
唐西奇受傷。（路透）

本賽季打出MVP級身手，並且在今天公布的全明星賽票選入選先發名單的獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic），在今天出戰太陽的比賽中，於開賽後不到3分鐘就因傷退賽，僅留下1籃板的數據，中斷個人連續211場得分上雙位數的聯盟現存第二長紀錄。

唐西奇在今天與太陽之戰賽前已經連續211場例行賽得分上雙，在聯盟現役球員中僅次於詹姆斯的1135場，而詹姆斯的這項紀錄同時也是聯盟歷史紀錄。

不過在今天出戰太陽的比賽中，唐西奇開賽後不久就踩到了太陽後衛的腳扭傷左腳踝，並且在出賽不到三分鐘的情況下傷退，獨行俠球團也在第一節比賽結束時宣布唐西奇本場比賽將不會再回到比賽中，讓他留下2投0中，得分0分、1籃板的紀錄，中斷個人連續得分上雙場次紀錄。

而這場比賽也是唐西奇生涯首場得分0分的賽事，生涯第6場得分未上雙的賽事，他前一次得分未上雙已經是2019年12月5日出戰熱火的比賽，該場比賽他同樣因為傷退僅拿下2分，唐西奇的紀錄中斷後，也讓籃網杜蘭特以連續105場得分上雙排名現役球員第2名。

儘管球隊一哥唐西奇因傷退賽，但獨行俠今天仍靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）全場猛轟36分領軍，以99：95險勝太陽。

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