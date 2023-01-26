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NBA／害柯瑞怒甩牙套遭驅逐 波爾致勝上籃滅灰熊完成救贖

聯合新聞網 / 即時報導
波爾(右)將功贖罪上演致勝一擊。 (美聯社)
波爾(右)將功贖罪上演致勝一擊。 (美聯社)

勇士與灰熊去年在季後賽結下樑子，成為新世仇。25日雙方迎來本季第二度對決，雙方一路激戰至末節，儘管波爾（Jordan Poole）一度因搶投外線讓柯瑞（Stephen Curry）氣到甩丟牙套遭裁判驅逐出場，但他隨後將功贖罪，在最後1秒鐘命中致勝上籃，幫助勇士以122：120驚險擊敗灰熊。

勇士25日依然推出「死亡五小」，灰熊因主力中鋒亞當斯（Steven Adams）受傷，也推出小陣容應戰。上半場雙方不分上下，灰熊以54：53領先勇士。

第三節雙方展開進攻大戰，灰熊在莫蘭特（Ja Morant）單節10分5助攻的帶領下狂轟42分，更勝勇士的37分，帶著6分領先進入末節。

灰熊在末節一度將分差拉開至10分，不過湯普森（Klay Thompson）和柯瑞接連開火，打出14：4的攻勢追平比數。柯瑞隨後又靠罰球得到3分，沒想到在最後1分14秒發生意外，勇士波爾（Jordan Poole）沒看到柯瑞空檔，反而倉皇出手，氣得柯瑞把牙套甩出來，還被裁判趕出場。

灰熊靠著技術犯規罰球和莫蘭特的上籃追平比數，此時湯普森再度挺身而出，時間剩14.1秒、落後1分的情況下命中關鍵三分球，取得2分領先。不過灰熊隨後立刻靠著莫蘭特突破妙傳給克拉克（Brandon Clarke）暴扣得到2分追平比數。

最後一擊湯普森三分球沒命中，不過球出界剩2.6秒。勇士最後一擊傳給波爾，他跑位至籃下完成致勝上籃，幫助勇士收下勝利。

柯瑞離開球場前拿到34分，湯普森24分，波爾21分7助攻；灰熊的部分，莫蘭特拿到29分13助攻，克拉克19分8籃板，貝恩（Desmond Bane）20分。

勇士 柯瑞 亞當斯

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