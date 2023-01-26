籃球／林書豪繼續穿7號球衣 預計2月自美抵台打球

林書豪宣布赴台灣打球。（取材自微博）

曾在NBA 掀起「林來瘋」的華裔 球星林書豪 宣布赴台灣打球，加盟PLG高雄17直播鋼鐵人。球團總經理高景炎表示，目前林書豪抵台時間還不確定，不過預計會在2月。

去年底宣布離開CBA（中國男子籃球職業聯賽）廣州龍獅的林書豪，下一步一直是台灣球迷關心的焦點，如今隨著P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人公布加盟喜訊，粉絲們總算可以放心。高景炎表示，林書豪加盟後會身穿過往習慣的7號戰袍，屆時抵台會幫林書豪舉辦盛大的加盟記者會。

鋼鐵人本季戰績2勝、13負，在聯盟6支球隊中敬陪末座。對於林書豪加盟的主因，高景炎透露，林書豪無論是對自己還是整體籃球發展，一直有責任心與使命感，很清楚台灣的籃球發展一直集中在北部，南部相對比較沒有這麼蓬勃，希望加盟後可以改變南台灣球迷的看球生態，也能替南部市場帶來更多資源與改變。

事實上，林書豪的籃球生涯軌跡一直在挑戰不可能，當年他在選秀會上落榜，又是以華裔身分，在沒有人看好的情況下，依舊成功進軍NBA，並且打出身價與行情，如今他選擇加入鋼鐵人，能否複製當年他在NBA掀起「林來瘋」的成功模式，搖身一變成為球隊的救世主，球迷們都在期盼。

提起林書豪當年這段過往，高景炎佩服地說：「林書豪擊敗了所有質疑與挑戰，他也讓所有人對華裔球員另眼相看。」林書豪即將加入鋼鐵人，高景炎期盼林書豪的加盟能替這支球隊帶來質變。