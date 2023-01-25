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NBA／就快登基「聯盟得分王」詹皇沒多想：活在當下

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯距離聯盟史上得分王賈霸「Kareem Abdul-Jabbar」的38387分只差177分，破紀錄倒數計時。（Getty Images）
詹姆斯距離聯盟史上得分王賈霸「Kareem Abdul-Jabbar」的38387分只差177分，破紀錄倒數計時。（Getty Images）

38歲的湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）24日對快艇隊狂轟9記三分彈在內的46分，成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的史上第一人，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇，紀錄夜留下缺憾。

這是詹姆斯生涯1404場比賽，首度對快艇轟破40分的他說：「我投進幾球，試著幫助球隊聚精會神在比賽中，但快艇真的很棒，尤其是外線。」

快艇24日三分球38投19中，命中率高達5成，半場就取得23分領先，儘管詹姆斯第四節646秒的單場第9記外線破網助湖人將比數追到103：113，但快艇馬上回敬8：0攻勢，穩住勝果。

詹姆斯成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的史上第一人，但「紫金軍團」以1...
詹姆斯成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的史上第一人，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇，紀錄夜留下缺憾。（美聯社）

生涯新高外線進球數沒能助隊奪勝，詹姆斯仍成為聯盟史上第一位對戰所有隊伍都有至少40分演出的球員，且距離聯盟史上得分王賈霸「Kareem Abdul-Jabbar」的38387分只差177分，破紀錄倒數計時。

每場比賽都是焦點，18歲就投入NBA的詹姆斯表示，沒有多想就走到現在，「我就是活在當下，試著用正確方式比賽，就連今晚也是，除了投籃外我也試著分球給隊友們，確認他們感受到某些節奏，這就是我比賽的方式。」

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