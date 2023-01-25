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NBA／阿德巴約送綠衫軍2連敗 熱火教頭為他明星賽拉票

體育新聞組／綜合報導
阿德巴約是熱火此戰致勝功臣。（路透）
阿德巴約是熱火此戰致勝功臣。（路透）

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）知道自己肯定無緣成為明星賽票選先發，不過他今晚用表現向其他29隊教練拉票，自己雖然人氣不如人，但絕對夠格替補進明星賽。靠著他全場30分15籃板表現，包含最後20.4秒的超前跳投，率領熱火以98：95在主場擊敗東區第一的塞爾蒂克。

此戰雙方都有主力因傷缺陣，熱火少了頭號大將巴特勒(Jimmy Butler)，綠衫軍傷兵則有布朗(Jaylen Brown)、霍福特（Al Horford）、史馬特(Marcus Smart)，加上波格登(Malcolm Brogdon)因個人因素告假共少了4主力。不過塞爾蒂克前三節還是都壓著熱火打，甚至在第四節初期還握有87：77的雙位數領先，但熱火靠一波15：0攻勢，不僅彌平差距還超前。

綠衫軍一度有望要回勝利，但先是泰托姆(Jason Tatum)的半場傳遭到熱火赫洛(Tyler Herro)抄截成為失誤，最後0.6秒普里查德（Payton Pritchard）孤注一擲的追平三分也失守，最終就以3分之差吞下2連敗。

熱火在末節祭出招牌的窒息防守，讓綠衫軍單節只攻下平本季最低的13分是獲勝關鍵。而阿德巴約在少了巴特勒的情況下挺身而出，第四節一人獨得9分8籃板、包含最後20.4秒的致勝跳投是最大功臣，賽後他也沒忘記上季被塞爾蒂克淘汰的仇恨：「綠衫軍在去年東區冠軍賽激怒了我們，我感覺我們今天就是為此而來。」

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後也罕見為子弟兵拉票：「通常以我的個性不會這麼做，但我想阿德巴約就是全明星，他在今晚也用表現證明了，這是我們重要的勝利，又是全國轉播場次，希望大家都有注意到他。」

塞爾蒂克以泰托姆的31分14籃板7助攻表現最佳，懷特(Derrick White)則有次高的23分。教頭對於敗仗則淡定表示，「這是一場勢均力敵的對決，熱火就是在最後關頭比我們多投進幾球。」

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