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NBA／詹姆斯9外線轟46分雙寫紀錄 難敵快艇雙星

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯狂轟9記三分彈，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇。(路透)
詹姆斯狂轟9記三分彈，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇。(路透)

38歲的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）今天再締造難得紀錄，面對快艇隊他狂轟9記三分彈在內的46分，除外線進球數締造生涯新高，還成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的球員，寫下難以撼動的新頁，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇，讓詹姆斯紀錄夜留下遺憾。。

上周面對火箭隊轟下48分，是詹姆斯生涯第100場得分40分以上的比賽，同時是他「蒐集」到的第29隊，唯一缺漏的就是快艇；今天他馬上補上唯一拼圖，上場33分鐘就以29投16中的高效率演出轟下46分，完成個人新猷。

詹姆斯的46分包括14投9中的三分球，寫下個人新高，第四節6分46秒第9記外線破網後更助湖人將半場23分落後縮小到103：113，但快艇馬上回敬8：0攻勢，大局底定後詹姆斯被換下場，沒能再推進得分。

詹姆斯狂轟9記三分彈，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇。(美聯社)
詹姆斯狂轟9記三分彈，但「紫金軍團」以115：133敗給快艇。(美聯社)

快艇球星喬治（Paul George）今天攻下27分，雷納德（Kawhi Leonard）攻下25分，雙星聯手助隊收下對戰湖人10連勝。

今天締造特別紀錄的詹姆斯，賽前得分已達38164，只差224分就能超越聯盟史上得分王賈霸「Kareem Abdul-Jabbar」的38387分，今天再灌進46分後，離破紀錄只差178分。

吞下「洛城內戰」敗仗的湖人，明天主場迎戰馬刺隊後展開客場5連戰，詹姆斯有機會客場超越賈霸，成為史上得分榜第一人。

快艇 湖人 馬刺

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