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NBA／杜蘭特再休2周 明星賽出賽打問號

記者曾思儒／即時報導
杜蘭特（Kevin Durant，左）先前在對戰熱火的比賽因傷提前退場。（路透）
杜蘭特（Kevin Durant，左）先前在對戰熱火的比賽因傷提前退場。（路透）

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）月初面對熱火隊時傷到右膝，已經休息兩周的他今天受訪表示，樂意參加下月的明星賽，但仍要再休息兩周，並視身體狀況再決定。

NBA今年明星賽台灣時間下月20日登場，杜蘭特獲得東區第2高票，但台灣時間9日被熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）壓到成傷兵，能否在明星賽獻技仍未知。

「如果可以，我明天就想上場，」受傷後首度受訪的杜蘭特說，「這是我感受到的急迫性。當然我不想有任何事操之過急，我想確保已經百分百恢復，但當然，我想比賽，我想成為這些賽事的其中一份子。」

籃網前一場比賽逆轉擊敗勇士隊，杜蘭特提到，沒能對戰前東家、和舊識再相逢十分可惜，但也明白恢復需要時間，必須好好復健才能健康回歸。

這已是杜蘭特6年來第3次傷到膝蓋，籃網今天已經宣布，杜蘭特可以開始跑步和球場活動，兩周後將進行評估。

籃網在杜蘭特缺陣的前4場比賽全部吞敗，似乎和上季類似，但杜蘭特認為兩者無法相提並論，「陣容中少了一位要角總是困難，必須去適應，需要些時間，這花了我們4場比賽，幸運的時我們還有12、13場比賽讓勝率在5成以上，所以花一點時間很酷，這樣我們才能繼續前進。這是難熬的過程，但也是必經之路。」

勇士 NBA

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