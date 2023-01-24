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NBA／還是沒救？湖人交易得到八村壘 ESPN只給「C」評

聯合新聞網 / 即時報導
湖人交易八村壘入隊，但ESPN卻是看衰。(Getty Images)
湖人交易八村壘入隊，但ESPN卻是看衰。(Getty Images)

湖人終於啟動本季第一筆交易，從巫師隊換來八村壘，美國運動媒體ESPN馬上交易內容進行點評，給湖人隊的評分是「C」，至於巫師隊則是「B+」，也就是說這交易是巫師賺到，而非湖人得利。

從湖人進行這筆交易，可以看出湖人即使身處西區排名第12 ，仍有想藉由下半季來個大翻身，外界認為他們尚未停歇，尤其手頭上還有衛斯布魯克(Russell Westbrook)這個大籌碼在，因此八村壘交易可能僅僅是第一步而已。

不過，就現實而言，ESPN看衰這筆交易對湖人的四點原因在於，八村壘的防守能力有限；三分球能力本季命中率下滑；加上他的新人合約本季結束，湖人下球若要續約的話，將花至少1560萬美元才能留人，這對湖人下季想挖頂薪球員不利；最重要的是，這筆交易，限制了接下來季中交易的靈活空間。

不過，ESPN認忍這交易三大好處是，八村壘年輕，還有很大提升空間；湖人找到一位身高超過200公分的前鋒球員，目前球隊最高鋒線只有詹姆斯(LeBron James)198公分；至於八村壘三分球命中率雖下滑，至少還有三成以上的水準。

至於巫師方面，排名東區後段班他們，迎來湖人隊後衛納恩(Kendrick Nunn)，ESPN認為對後衛擁擠的他們而言，根本沒什麼作用，但不用付出大筆薪水，且擺脫八村壘合約之後，他們有更大薪資空間去留下球隊重建主力庫茲瑪(Kyle Kuzma)；至於從湖人換來三個球季的第二輪選秀，2028年、2029年太過長遠，還是未知性下，今年選秀第二輪如果依湖人現在排名來算，應該可排在第39順位，加上自己第二輪順位也在前面，有機會網羅對自己有利的球員。

湖人

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