NBA／太扯啦 灰熊小將投出79呎三分球 逆轉仍差一步

威廉斯飆進79呎超超超大號三分球。(Getty Images)

西區第二的灰熊隊今天打出本季最爛半場，最多曾落後29分，追趕了大半場，仍以110：112不敵太陽隊，吞下2連敗。

灰熊全場不曾領先，上半場打完以37：62落後，半場差距25分、全場最大差距29分，下半場力挽狂瀾，神奇亮點出現在第3節終了前，二年級前鋒威廉 斯（Ziaire Williams）搶下防守籃板後運了一下出手，飆進這記神奇的79呎超超超大號三分球。

威廉斯這記奇蹟進球，寫下2007年詹姆斯（LeBron James）飆進83呎外線後的最遠紀錄，再往前則有2001年戴維斯（Baron Davis）的89呎。

灰熊帶著15分落後進入決勝節，持續對太陽施壓，單節攻下38分，貝恩（Desmond Bane）在最後7.1秒上籃得手，縮小到2分差，雙方最後一波攻勢在一片混亂中落幕。

太陽3人得分達到20分，因傷缺席7場後回歸的37歲老將保羅（Chris Paul）貢獻22分、11助攻，灰熊以莫蘭特（Ja Morant）攻下27分為最多。