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NBA／施羅德關鍵三分打 湖人中斷灰熊11連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
湖人靠著施羅德（左）三分打逆轉莫蘭特（右）領軍的灰熊。（ Getty Images ）
湖人靠著施羅德（左）三分打逆轉莫蘭特（右）領軍的灰熊。（ Getty Images ）

尋求12連勝隊史新紀錄的灰熊，20日作客洛城第四節最後讀秒時刻發生要命失誤，讓施羅德（Dennis Schroder）成功抄球後快攻完成逆轉戰局的三分打；灰熊在剩下1.9秒原本還有機會靠罰球追平分數，然而克拉克（Brandon Clarke）2罰1中，也因此斷送江山。先盛後衰的灰熊最終以121：122飲恨，無緣打破紀錄。

湖人致勝功臣施羅德拿到19分9助攻8籃板3抄截；詹姆斯（LeBron James）貢獻23分9籃板6助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是飆出全隊最高29分，外加6助攻5籃板。

比賽中大多數時間都掌握優勢的灰熊，第三節靠著莫蘭特（Ja Morant）拿下14分，取得8分領先；但球隊防守卻在第四節全面崩盤，讓前三節命中率僅37.7%的湖人找回感覺，單節灌進41分，逐步追近比分，更利用對手的關鍵失誤後來居上。

莫蘭特獲得22分8助攻3籃板，瓊斯（Tyus Jones）20分，亞當斯（Steven Adams）16分17籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分6籃板4阻攻；出現關鍵失誤的貝恩（Desmond Bane）得到16分6助攻8籃板，罰球落空的克拉克（Brandon Clarke）則有20分10籃板2阻攻的表現。

湖人 亞當斯

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