NBA／勇士延長賽不敵綠衫軍 柯爾：會繼續使用「死亡五小」

綠衫軍致勝功臣之一泰姆托。（Getty Images）

上季總冠軍賽 組合再碰頭，塞爾蒂克隊這回洗刷顏面，廝殺到延長賽以121：118擊敗勇士 隊、推進8連勝，外界視為復仇之戰，但「綠衫軍」致勝功臣之一泰姆托（Jayson Tatum）說，能贏的關鍵在於不把這場比賽視為總冠軍賽戲碼重演。

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塞爾蒂克上季總冠軍賽6戰敗給勇士，本季首度狹路相逢時又以16分之差敗北，兩軍19日的過招，他們決定換個心態再戰。

泰姆托繳出34分、19籃板、6助攻、3抄截，他表示，「前一次在舊金山交手時，我們都把那場比賽視為總冠軍賽重演，我們都太想贏了。」但結局不盡如人意，此役他們選擇認清現實，「我們在賽前聊了這件事，事實就是我們輸了總冠軍賽，現在的1勝並不會挽回什麼，我們無法回到過去改變結局。」

泰姆托說：「對手是一支很傑出的球隊，不要想得太重要，這就是一場比賽而已。」

勇士僅用8人作戰，先發5人有4人得分20分以上，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）攻下29分，中場前超大號三分球讓勇士以1分領先進入下半場，正規賽終了前28秒上籃得手，也一度讓勇士3分領先，但布朗的關鍵三分球讓比賽以106平手進入延長，塞爾蒂克續命後在主場留下勝利。

投進追平外線的布朗（Jaylen Brown）表示，此役的張力、氣氛就像季後賽，第4節一直處於落後、一度被甩開9分差，「可以冷靜地追回來，這顯示我們的成長，我們正朝對的方向前進。」

勇士近期傷兵陸續回歸，主帥柯爾（Steve Kerr）也大膽變陣，讓湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）共同先發，格林（Draymond Green）取代魯尼（Kevon Looney）擔任先發中鋒，這個決定讓勇士差點贏下這場比賽，柯爾賽後也表示，「會繼續使用這套陣容（死亡五小）」。