我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

NBA／勇士延長賽不敵綠衫軍 柯爾：會繼續使用「死亡五小」

體育新聞組／綜合報導
綠衫軍致勝功臣之一泰姆托。（Getty Images）
綠衫軍致勝功臣之一泰姆托。（Getty Images）

上季總冠軍賽組合再碰頭，塞爾蒂克隊這回洗刷顏面，廝殺到延長賽以121：118擊敗勇士隊、推進8連勝，外界視為復仇之戰，但「綠衫軍」致勝功臣之一泰姆托（Jayson Tatum）說，能贏的關鍵在於不把這場比賽視為總冠軍賽戲碼重演。

影音來源：YouTube

塞爾蒂克上季總冠軍賽6戰敗給勇士，本季首度狹路相逢時又以16分之差敗北，兩軍19日的過招，他們決定換個心態再戰。

泰姆托繳出34分、19籃板、6助攻、3抄截，他表示，「前一次在舊金山交手時，我們都把那場比賽視為總冠軍賽重演，我們都太想贏了。」但結局不盡如人意，此役他們選擇認清現實，「我們在賽前聊了這件事，事實就是我們輸了總冠軍賽，現在的1勝並不會挽回什麼，我們無法回到過去改變結局。」

泰姆托說：「對手是一支很傑出的球隊，不要想得太重要，這就是一場比賽而已。」

勇士僅用8人作戰，先發5人有4人得分20分以上，當家球星柯瑞（Stephen Curry）攻下29分，中場前超大號三分球讓勇士以1分領先進入下半場，正規賽終了前28秒上籃得手，也一度讓勇士3分領先，但布朗的關鍵三分球讓比賽以106平手進入延長，塞爾蒂克續命後在主場留下勝利。

投進追平外線的布朗（Jaylen Brown）表示，此役的張力、氣氛就像季後賽，第4節一直處於落後、一度被甩開9分差，「可以冷靜地追回來，這顯示我們的成長，我們正朝對的方向前進。」

勇士近期傷兵陸續回歸，主帥柯爾（Steve Kerr）也大膽變陣，讓湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）共同先發，格林（Draymond Green）取代魯尼（Kevon Looney）擔任先發中鋒，這個決定讓勇士差點贏下這場比賽，柯爾賽後也表示，「會繼續使用這套陣容（死亡五小）」。

勇士 總冠軍賽 柯瑞

上一則

MLB／ 找到新東家 「火球男」查普曼1年375萬轉戰皇家

下一則

澳網／直落二拍掉布克薩 斯威雅蒂晉16強

延伸閱讀

NBA／勇士逆轉巫師 教頭：柯瑞是當代喬丹

NBA／勇士逆轉巫師 教頭：柯瑞是當代喬丹
賓州43歲婦失蹤多日 家人急尋懸賞1萬元

賓州43歲婦失蹤多日 家人急尋懸賞1萬元
NBA／布朗飆本季新高41分 綠衫軍獵鵜鶘奪4連勝

NBA／布朗飆本季新高41分 綠衫軍獵鵜鶘奪4連勝
NBA／三分球太弱 勇士不敵魔術2連敗

NBA／三分球太弱 勇士不敵魔術2連敗

熱門新聞

林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
波特2012年在奧運會衛冕百米金牌後慶祝。(路透)

牙買加閃電波特遭遇金融詐騙 1270萬美元僅剩1.2萬

2023-01-19 12:17
林書豪。（取材自微博）

林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

2023-01-19 00:11

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊