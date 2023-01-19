曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來林書豪早已婚

林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林書豪 於18日意外公布自己早已結婚兩年的消息，外界也好奇這位女主角到底是誰？不過，林書豪在臉書上並未言明妻子是誰，以及是否為圈內人，同時由於遠距離的婚照也無法判別妻子的長相；然而細數林書豪過去在中國CBA打球期間，有媒體報導有關林書豪的緋聞 ，對象包括中國藝人徐冬冬與吳謹言。

林書豪去年底結束與中國CBA聯賽廣州龍獅隊合作關係之後，各界都已猜測下一站就是轉往台灣P聯盟的鋼鐵人隊，時間點可能是在過年以後，林書豪此時宣布婚訊，確實可能與未來要在台灣打球有關，避免私生活被台灣媒體挖掘，反而對形象有損有關。

事實上，早在一年前就有人在林書豪臉書粉絲社團發布林書豪結婚訊息，並解釋對方與林書豪同為教友，不過，消息並未獲得證實，最後也就無疾而終。