NBA／詹皇全能數據無用 菜鳥犯規葬送反撲機會不敵國王

湖人不敵國王。（Getty Images）

國王近期已連5場得分破130分，不過當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）因病缺陣18日面對湖人 的比賽。本場比賽國王的火力確實受影響，不過湖人除了首節外，進攻狀態也相當普通，雙方鏖戰到最後一分鐘，國王才以116：111驚險擊退湖人，收下近期的5連勝。

國王上次輸球正好是面對湖人。雙方開場不分軒輊，但湖人在首節末段突然打出11：0的猛攻，成功在本節取得39：28領先。

第二節湖人火力下滑，國王逐漸將分差追近，終於靠著菜鳥穆雷（Keegan Murray）的三分球超前比數，取得1分領先，儘管湖人菜鳥克里斯提（Max Christie）也在最後7秒回敬三分球，再度超強比分，不過國王中鋒霍姆斯（Richaun Holmes）立刻持球切入獲得2分，幫助半場打完國王以61：60領先湖人。

第三節湖人進攻持續低迷，國王趁機擴大優勢，三節打完取得8分領先。湖人連續低迷兩節後，總算在第四節回神，在詹姆斯穿針引線的帶領下，在比賽時間還剩7分鐘時成功超前比數。

此後戰況陷入膠著，國王先連得5分，不過湖人靠著防守和詹姆斯（LeBron James）的坦克切2+1，在最後一分鐘追平比數。不過回過頭來，國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）也回敬一次2+1，再度取得3分領先，迫使湖人喊出暫停。

暫停回來後，湖人攻勢無法有效執行，詹姆斯三分球勉強出手未進。國王則靠著福克斯（De'Aaron Fox）的單打站上罰球線，福克斯2罰1中，國王取得4分領先，比賽時間剩12.3秒，湖人再度請求暫停。

暫停回來後，湖人後衛納恩（Kendrick Nunn）接獲詹姆斯傳球，命中難度不低的三分球，將分差追至1分。國王成功將球發進場，沒想到湖人菜鳥克里斯提卻出現違反運動道德犯規，霍姆斯2罰全進，國王還握有球權，終場也順利收下勝利。

LeBron and-one for the 30 piece! 💪



The Kings lead is 2 with 0:50 left in Q4.



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本場比賽福克斯攻下31分，巴恩斯20分，頂替沙波尼斯上陣的霍姆斯拿下16分11籃板。湖人的部分，詹姆斯拿到32分9助攻8籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）19分7籃板5助攻，納恩14分。