NBA／詹皇全能數據無用 菜鳥犯規葬送反撲機會不敵國王

國王近期已連5場得分破130分,不過當家中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)因病缺陣18日面對湖人 的比賽。本場比賽國王的火力確實受影響,不過湖人除了首節外,進攻狀態也相當普通,雙方鏖戰到最後一分鐘,國王才以116:111驚險擊退湖人,收下近期的5連勝。

國王上次輸球正好是面對湖人。雙方開場不分軒輊,但湖人在首節末段突然打出11:0的猛攻,成功在本節取得39:28領先。

第二節湖人火力下滑,國王逐漸將分差追近,終於靠著菜鳥穆雷(Keegan Murray)的三分球超前比數,取得1分領先,儘管湖人菜鳥克里斯提(Max Christie)也在最後7秒回敬三分球,再度超強比分,不過國王中鋒霍姆斯(Richaun Holmes)立刻持球切入獲得2分,幫助半場打完國王以61:60領先湖人。

第三節湖人進攻持續低迷,國王趁機擴大優勢,三節打完取得8分領先。湖人連續低迷兩節後,總算在第四節回神,在詹姆斯穿針引線的帶領下,在比賽時間還剩7分鐘時成功超前比數。

此後戰況陷入膠著,國王先連得5分,不過湖人靠著防守和詹姆斯(LeBron James)的坦克切2+1,在最後一分鐘追平比數。不過回過頭來,國王前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)也回敬一次2+1,再度取得3分領先,迫使湖人喊出暫停。

暫停回來後,湖人攻勢無法有效執行,詹姆斯三分球勉強出手未進。國王則靠著福克斯(De'Aaron Fox)的單打站上罰球線,福克斯2罰1中,國王取得4分領先,比賽時間剩12.3秒,湖人再度請求暫停。

暫停回來後,湖人後衛納恩(Kendrick Nunn)接獲詹姆斯傳球,命中難度不低的三分球,將分差追至1分。國王成功將球發進場,沒想到湖人菜鳥克里斯提卻出現違反運動道德犯規,霍姆斯2罰全進,國王還握有球權,終場也順利收下勝利。

