我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯續寫不老傳奇。（美聯社）
詹姆斯續寫不老傳奇。（美聯社）

38歲的湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今年邁向生涯第20個賽季，不少剛進NBA的球員可能都是在他新秀年前後才出生，更別說詹姆斯曾經和這些「小朋友」的父親交手過。

詹姆斯日前對火箭飆出驚人的48分，比賽中火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）還特別向詹姆斯說道，「你在NBA的首場比賽就是對上我老爸。」這讓詹皇感到十分驚喜，忍不住笑了出來。而場邊觀戰的史密斯父親也是和詹姆斯寒暄了一番。

當年18歲的詹姆斯以前所未有的驚人關注度棄學踏上NBA戰場，他的首場NBA比賽就是在2003年10月29日作客沙加緬度，並且拿下25分9助攻6籃板4抄截。當時史密斯（Jabari Smith）的父親就是國王的替補球員，不過該場比賽他並未上場。

對於能夠和這些父子檔球員先後對戰，詹姆斯也表示：「這感覺很特別，自我開始打球以來，我扛住了時間的考驗，能夠和這些父子檔一起競爭。」

媒體還特別彙整了詹姆斯生涯所交手過的父子檔，總共有8組，分別如下：

老布朗森（Rick Brunson）＆小布朗森（Jalen Brunson）

葛里芬（Adrian Griffin）＆小葛里芬（AJ Griffin）

馬丁（Kenyon Martin）& 小馬丁（Kenyon Martin Jr.）

「手套」裴頓（Gary Payton）&小裴頓（Gary Payton II）

「大狗」羅賓森（Glenn Robinson）＆羅賓森3世（Glenn Robinson III）

史密斯（Jabari Smith）＆小史密斯（Jabari Smith Jr.）

崔蘭特（Gary Trent）＆小崔蘭特（Gary Trent Jr.）

華克（Samaki Walker）&華克（Jabari Walker）

NBA 小布 湖人

上一則

NBA／約柯奇9成命中率30分大三元 史上第2人

下一則

足球／C羅vs梅西「黃金門票」 沙國富商260萬元標下

延伸閱讀

NBA／詹姆斯「對30隊拿40分」挑戰 只差快艇

NBA／詹姆斯「對30隊拿40分」挑戰 只差快艇
NBA／挑戰30隊40分大滿貫 詹姆斯就剩「這一隊」未攻破

NBA／挑戰30隊40分大滿貫 詹姆斯就剩「這一隊」未攻破
NBA／詹姆斯突破3.8萬分 史上第2…再14場加冕得分王

NBA／詹姆斯突破3.8萬分 史上第2…再14場加冕得分王
NBA／詹姆斯狂轟賽季新高48分 湖人送火箭11連敗

NBA／詹姆斯狂轟賽季新高48分 湖人送火箭11連敗

熱門新聞

前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
福原愛（左）近來在日本接下廣告。（取材自微博）

福原愛日本超市現蹤 圓臉瘦成瓜子臉 近況曝光

2023-01-15 22:23
獨行俠唐西奇(左)全力防守湖人詹姆斯。(路透)

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

2023-01-13 06:53
西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal，右）今天在墨爾本拉佛球場酷熱天氣下迎戰英國新星德瑞波（Jack Draper，左）。美聯社

納達爾澳網首戰出現有趣插曲 球拍意外被球僮拿走

2023-01-16 13:05
林書豪。（取材自微博）

林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

2023-01-19 00:11

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚