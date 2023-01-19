NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔

詹姆斯續寫不老傳奇。（美聯社）

38歲的湖人 一哥詹姆斯（LeBron James）今年邁向生涯第20個賽季，不少剛進NBA 的球員可能都是在他新秀年前後才出生，更別說詹姆斯曾經和這些「小朋友」的父親交手過。

詹姆斯日前對火箭飆出驚人的48分，比賽中火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）還特別向詹姆斯說道，「你在NBA的首場比賽就是對上我老爸。」這讓詹皇感到十分驚喜，忍不住笑了出來。而場邊觀戰的史密斯父親也是和詹姆斯寒暄了一番。

當年18歲的詹姆斯以前所未有的驚人關注度棄學踏上NBA戰場，他的首場NBA比賽就是在2003年10月29日作客沙加緬度，並且拿下25分9助攻6籃板4抄截。當時史密斯（Jabari Smith）的父親就是國王的替補球員，不過該場比賽他並未上場。

對於能夠和這些父子檔球員先後對戰，詹姆斯也表示：「這感覺很特別，自我開始打球以來，我扛住了時間的考驗，能夠和這些父子檔一起競爭。」

媒體還特別彙整了詹姆斯生涯所交手過的父子檔，總共有8組，分別如下：

老布朗森（Rick Brunson）＆小布 朗森（Jalen Brunson）

葛里芬（Adrian Griffin）＆小葛里芬（AJ Griffin）

馬丁（Kenyon Martin）& 小馬丁（Kenyon Martin Jr.）

「手套」裴頓（Gary Payton）&小裴頓（Gary Payton II）

「大狗」羅賓森（Glenn Robinson）＆羅賓森3世（Glenn Robinson III）

史密斯（Jabari Smith）＆小史密斯（Jabari Smith Jr.）

崔蘭特（Gary Trent）＆小崔蘭特（Gary Trent Jr.）

華克（Samaki Walker）&華克（Jabari Walker）