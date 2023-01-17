NBA／柯瑞飆41分勝巫師 勇士勝率過半

柯瑞本季第4次突破40分。（路透）

先前5戰吞下4敗的勇士 ，16日「背靠背」客場面對巫師依然面臨苦戰，雙方一路糾纏到第四節後段，勇士才靠著柯瑞 （Stephen Curry）和波爾（Jordan Poole）拿到關鍵5分，得以擺脫巫師，以127：118勝出。這也是勇士本季客場對東區球隊的第2勝。

柯瑞全場28投12中包括6記三分球，攻下41分7籃板，本季第4次破40分；他在第四節接管戰局，在球隊陷入落後之際，個人拿下重要8分，隨後格林（Draymond Green）補上兩分外加1次罰球，讓勇士取得4分超前；柯瑞和波爾又聯手拿下5分，讓球隊拉開9分差，進而確保領先優勢。

在湯普森（Klay Thompson）休兵情況下，波爾頂上先發砍進7顆三分球，獨拿32分7籃板3助攻2抄截；同樣有關鍵表現的還有格林，他拿到17分10助攻6籃板3抄截，其中11分出現在第四節。

維金斯（Andrew Wiggins）得到14分4助攻3籃板，迪文森佐（Donte DiVincenzo）11分5籃板3助攻，蘭姆（Anthony Lamb）10分5籃板。

之前勝率跌出5成的勇士，靠著這得來不易的一勝，戰績回到22勝22敗。「這是一場重大勝利，」柯爾（Steve Kerr）賽後說，「當你勝率重新站上5成時，每場勝利都很重要。」至於柯瑞也表示球隊堅持到最後，展現出韌性。