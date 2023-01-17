NBA／爵士菜鳥中鋒上演雙20 創近30年罕見紀錄

凱斯勒全場13投9中豪取20分21籃板4助攻2阻攻，成為2014年的傑恩之後首位單場至少完成20分20籃板的新秀。（路透）

雖然馬卡南（Lauri Markkanen）因傷持續缺席，但爵士首輪新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）卻是以優異的表現捍衛球隊禁區，並且在16日對灰狼的比賽中寫下罕見紀錄。

凱斯勒全場13投9中豪取20分21籃板4助攻2阻攻，成為2014年的傑恩（Gorgui Dieng）之後首位單場至少完成20分20籃板的新秀；此外，凱斯勒更成為莫寧（Alonzo Mourning）之後首位在比賽以至少65%命中率完成雙20的新秀。

凱斯倫是在選秀會當天以首輪22順位被灰熊選走後，隔天就被交易到灰狼；7月初更隨著戈貝爾（Rudy Gobert）的交易案，從明尼蘇達轉戰鹽湖城。

「我的祖父和父親都是來自明尼蘇達州 ，我在這裡還有親戚。能在這裡打球感覺很有趣。」凱斯勒說。他在最近4場比賽擔任先發，場均可以拿到13.5分13.3籃板3阻攻，表現可謂一鳴驚人。

「對我們來說，如今的凱斯勒就是一個閃亮新星。他為比賽帶來了影響，我想很多人都沒想到。」爵士老將康利（Mike Conley）談到這位新秀。

爵士此役全隊7人得分超過兩位數，其中第四節更是展現驚人命中率，全隊18投15中，命中率超過8成，單節豪取39分，克服一度落後10分的劣勢，最終以126比125演出逆轉秀。

克拉克森（Jordan Clarkson）獲得21分，塞克斯頓（Collin Sexton）替補上場貢獻19分4籃板4助攻，阿巴吉（Ochai Agbaji）17分。康利得到14分8籃板6助攻，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）15分8籃板4助攻。

灰狼陣中以愛德華（Anthony Edwards）的29分為最高，他在這場比賽命中4顆三分球，成為史上最年輕命中500顆三分球的球員；安德森（Kyle Anderson）繳出13分11籃板10助攻的大三元表現，羅素（D'Angelo Russell）21分7助攻。