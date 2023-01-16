NBA／莫蘭特、貝恩合砍57分 灰熊痛宰太陽奪10連勝

莫蘭特率灰熊強取10連勝。（美聯社）

面對傷兵滿營、狀態跌落谷底的太陽，氣勢正旺的灰熊打來不費吹灰之力，莫蘭特（Ja Morant）只打三節就攻下29分7助攻，貝恩（Desmond Bane）12投10中高效率拿下28分6助攻，灰熊從第二節逐漸掌控局面，下半場完全摧毀對手防線，一度領先達36分，最終以136比106輕鬆過關。

灰熊豪取10連勝，是目前聯盟延續最久的連勝表現，同時也跟隨金塊腳步，成為西區第2支拿到30勝的球隊；之後灰熊將會在主場迎戰騎士，有機會追平上季所創下的隊史最佳11連勝紀錄。

灰熊能夠延續連勝狀態，除了全聯盟最好的防守效率外，猛烈的進攻火力也是一大關鍵。在這波10連勝中，球隊有4場比賽至少砍進130分，包括近期的連3戰。而這波10連勝，灰熊場場至少都拿到116分，其中更是連續7場破120分。

此役除了莫蘭特和貝恩合拿57分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）獲得18分8籃板6阻攻2抄截，亞當斯 （Steven Adams）8分9籃板；板凳球員更有3人得分超過兩位數，聯手拿下44分。團隊命中率達53.1%，三分命中率也有43.2%。

一項數據顯示，本季當莫蘭特和貝恩同時上場，灰熊戰績達到16勝4敗，充分顯現出這對搭檔的重要性。

缺兵少將的太陽在首節還能和灰熊相抗衡，但隨後雙方陣容深度高下立判，比分差距也逐漸失控。

艾頓（Deandre Ayton）得到18分5籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）21分7助攻4籃板2抄截，薩里奇（Dario Saric）12分7籃板5助攻。