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NBA／是否能在勇士打到退休？ 格林：有不祥的預感

聯合新聞網／即時報導
格林明年合約將是球員選項。（路透）
格林明年合約將是球員選項。（路透）

勇士大前鋒格林（Draymond Green）在本賽季後結束後合約將是球員選項，對於明年球季的動向，格林坦言「了解NBA商業模式的運作，也接受它」，因此對於是否續留勇士有「不祥的預感」。

格林在2023-24球季合約進入球員選項，這表示他能選擇與勇士續約或是到跳脫合約找尋新東家。按照原合約走向，格林明年賽季將可以拿到2760萬美元，不過格林目前已經33歲，明年球季是否能拿到一紙退休前大約，這個賽季相當關鍵。

日前格林接受Bleacher Report訪問，他坦言可能不會續留勇士，不過「我理解商業模式的運作，如果因為過去的成就，就讓別人覺得對自己虧欠的話是很愚蠢的。」、「我當然很希望能永遠待在勇士，但我也理解豪華稅以及出色年輕人需獲得應有的報酬，因此我認為對於續留勇士有不祥的預感。」

過去勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）受訪時就曾表示，對於薪水的給付是有限度的。若是今年勇士想與格林重新簽約，那這份合約含上奢侈稅可能會超過4億美元，過去拉卡柏就表示這是不可能的，從商業角度來看這是一件瘋狂的事。

不過拉卡柏語帶保留，表示「事實是勝利才是最重要的，今年想要再贏一個冠軍，讓我們看看這個賽季會如何，什麼事情都有可能會發生。」暗示著今年賽季後還是希望能留住格林，但是格林剩下幾年、會不會在勇士退休仍是未知。

勇士 退休 2023

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