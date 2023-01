NBA／詹姆斯得分「里程悲」安比德關鍵跳投助76人險勝

安比德(右)連兩天上演關鍵進球。(路透)

14日才在客場靠著安比德(Joel Embiid)的關鍵一擊,以1分之差險勝爵士的76人,15日馬不停蹄趕往洛杉磯 作戰;在「背靠背」舟車勞頓的情況下,安比德再度發飆,獨拿35分11籃板4助攻,並且在最後時刻又是一記中距離跳投,讓球隊取得重要領先優勢,最終76人又以113:112驚險擊敗湖人 ,收下2連勝。

來源:Joel Embiid LOCKS DOWN Russell Westbrook to seal the 76ers win‼🔒

加上這場比賽在內,76人最近19場比賽拿下15勝,戰績提升到27勝16敗,排名擠下騎士,挺進到東區第4。

哈登(James Harden)此役15投9中拿下24分13助攻7籃板,哈里斯(Tobias Harris)15分5籃板3助攻3阻攻,馬克西(Tyrese Maxey)16分。

雙方這場比賽可說是一路糾纏,最大領先分差都未超過8分,到了最後時刻兩邊都有機會贏得勝利,而76人掌握住機會;尼恩(Georges Niang)的重要三分球加上安比德的跳投,這兩波進攻讓76人取得4分超前。布朗(Troy Brown Jr.)馬上回敬一球,隨後安比德出手未中,湖人最後一擊機會給了衛斯特布魯克(Russell Westbrook)。

然而,衛斯特布魯克持球在尋求單打時未能找到有利機會,硬是突破的結果反而是被尼恩賞了一鍋,也斷送了球隊逆轉的一絲可能性。湖人在歷經5連勝之後,近期卻是連吞3敗。

詹姆斯(LeBron James)23投15中仍舊維持高效率,拿下35分10助攻8籃板,他的生涯總得分來到38024分,成為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)之後史上第2位突破38000分的球員。目前詹姆斯距離賈霸的總得分還差363分,以他的場均得分來推算,大概還需13場比賽就能超越。

來源:Chaz NBA

衛斯特布魯克替補貢獻20分14籃板11助攻,這是他本季第4次大三元,生涯累積198次。布朗13分,加伯利耶(Wenyen Gabriel)14分,布萊恩(Thomas Bryant)10分3籃板。