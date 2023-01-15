我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走出疫情陰霾社交多 紐約華埠年味濃 紅包春聯買氣好

疫後討好彩頭 寺廟還願、祈福湧人潮

NBA／唐西奇得15分本季新低 里拉德率隊止5連敗

記者蔡佳霖／即時報導
里拉德(左)與唐西奇在比賽中出現言語衝突。(Getty Images)
里拉德(左)與唐西奇在比賽中出現言語衝突。(Getty Images)

NBA聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）14日在作客波特蘭的比賽中遭到對手嚴密防守伺候，表現並不理想，上半場僅得5分，全場進帳15分更是寫下賽季個人新低。當家核心陷入低潮，也讓獨行俠整場面臨苦戰，一度落後達26分，比賽早早分出勝負。

拓荒者最終以136比119輕鬆勝出，結束近期的5連敗；至於先前曾經打出7連勝的獨行俠，最近6場比賽遭遇亂流，吞下其中4敗，目前仍排在西區第5。

「每次執行擋拆，他們都選擇包夾唐西奇，他對場上情況的閱讀能力很好，只出現一次失誤。我們這場比賽的進攻問題不大，關鍵還是在防守。」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說。唐西奇雖然得分有限，仍傳出10次助攻、搶下6個籃板。

相較於唐西奇的低檔演出，里拉德（Damian Lillard）則是手感火燙，20投11中飆出36分10助攻5籃板；諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到22分11籃板3助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）21分5助攻4籃板，葛蘭特（Jerami Grant）16分5籃板4助攻2抄截。

拓荒者整場比賽搶下47個籃板，幾乎是獨行俠的一倍之多，進攻籃板在少了伍德（Christian Wood）的情況下也明顯居劣勢，只抓到2個，遠不如對手的10個。丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿到25分4助攻，布拉克（Reggie Bullock）24分。

獨行俠近期飽受傷病困擾，連帶也影響球隊表現。在今天比賽中，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也疑似左腳踝受傷，被迫提前離場。

波特

上一則

網球／征戰超過20年 傳奇女將史托瑟宣布澳網退役

延伸閱讀

NBA／獨行俠2度延長擒湖人…唐西奇2救命三分球 詹姆斯服氣

NBA／獨行俠2度延長擒湖人…唐西奇2救命三分球 詹姆斯服氣
NBA／打20年破偶像詹姆斯紀錄？唐西奇：我想經營農場

NBA／打20年破偶像詹姆斯紀錄？唐西奇：我想經營農場
NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕
NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久

NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
獨行俠唐西奇(左)全力防守湖人詹姆斯。(路透)

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

2023-01-13 06:53
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人