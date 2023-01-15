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NBA／馬刺重返阿拉摩球場迎戰勇士 創6.8萬人進場新高

記者劉肇育／綜合報導
馬刺在昔日主場阿拉摩球場迎戰勇士，以68323人進場觀賽打破聯盟紀錄。 （Getty Images）
馬刺在昔日主場阿拉摩球場迎戰勇士，以68323人進場觀賽打破聯盟紀錄。 （Getty Images）

為慶祝建隊50周年，「黑衫軍」馬刺隊與勇士之戰，重返昔日主場阿拉摩球場，吸引改寫聯盟歷史紀錄的6萬8323人進場觀賽。勇士在全隊8人得分達雙位數下，以144：113成功踢館，攻下15分的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）稱讚這是他打過最棒的一場客場賽事。

影音來源：YouTube

馬刺在1973年搬家到聖安東尼奧並透過公開投票確定隊名，曾在1993年至2002年以阿拉摩球場作為主場，並在這段期間贏得隊史首座冠軍，2003年則是搬家到現今的主場AT&T中心。

為了迎接建隊50周年的到來，馬刺將賽事改回到阿拉摩球場舉行，進場人數超越1998年喬丹與公牛作客老鷹主場的6萬2046人進場，成為史上例行賽最多進場觀眾的賽事。

球隊歷史性的一刻，包括「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili）等馬刺名宿都現身觀戰，至於過去曾代表馬刺拿下兩座冠軍的勇士總教練柯爾（Steve Kerr），也在賽前致敬影片中被介紹，他說：「他們在影片中介紹了我，得到6萬8000名的球迷鼓掌會讓你雞皮疙瘩，這是一個特別的夜晚，讓我知道能成為馬刺的一員是多麽幸運。」

柯瑞也傳出包下此戰的一間包廂以表支持，「這氣氛真的太棒了，很高興能認識他們的50年歷史，以及過去的豐功偉業和那些曾待過這支球隊的偉大球員，這是我們打過最棒的客場比賽。」

馬刺 勇士 柯瑞

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