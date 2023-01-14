我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

NBA／里拉德飆50分 拓荒者仍吞5連敗

體育新聞組／綜合報導
里拉德（左）狂飆本季新高50分。（Getty images）
里拉德（左）狂飆本季新高50分。（Getty images）

近況依迷的拓荒者12日在主場迎戰騎士，當家球星里拉德（Damian Lillard）狂飆本季新高50分仍無法幫助球隊贏球，吞下五連敗，但賽後拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）仍稱讚子弟兵的表現。

里拉德本場比賽攻進50分，拓荒者前三節也一路取得領先，不過騎士末節展開反撲，靠著米契爾（Donovan Mitchell）的跳投，成功在比賽時間還剩4分40秒時首度取得領先。儘管西蒙斯（Anfernee Simons）命中三分球回應，後續比賽節奏仍被騎士掌握，終場騎士就以119：113險勝。

里拉德此役為個人本季新高外，也是生涯第15場超過50分比賽（單場最高為61分），在近10個賽季，與詹姆斯、柯瑞是聯盟僅有三位能擁有10場以上得分超過50分以上球員。

本場比賽也是騎士後衛魯比歐（Ricky Rubio）睽違一年多後重返球場，他上場10分鐘得到9分。他談到重返球場的心情時表示，「今天情緒很激動，我一整年都在努力訓練，只為了保持健康，很開心能在球場上打球。」

拓荒者目前陷入5連敗低潮，戰績19勝22敗掉至西區第11。主帥畢拉普斯賽後表示，「我們今晚打得很努力，沒有陷入上一場比賽的低迷。我認為我們即將走出低潮了，我為今晚的努力感到驕傲。」

柯瑞

上一則

足球／FIFA最佳球員 梅西呼聲高、C羅無緣

下一則

NBA／獨行俠2度延長擒湖人…唐西奇2救命三分球 詹姆斯服氣

延伸閱讀

NBA／談休賽季揮拳爭議後續 勇士格林：我們關係生變

NBA／談休賽季揮拳爭議後續 勇士格林：我們關係生變
NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕
NBA／東區一二名大戰…籃網末節當機 綠衫軍鞏固領先

NBA／東區一二名大戰…籃網末節當機 綠衫軍鞏固領先
NBA／明星賽2階段票選 詹姆斯仍第1

NBA／明星賽2階段票選 詹姆斯仍第1

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14
約克維奇脫下上衣送給球迷。 (取材自推特@Greg Sharko)

網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

2023-01-09 08:33

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款