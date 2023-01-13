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NBA／唐西奇兩記救命追平3分彈 率獨行俠險退湖人

聯合新聞網／ 即時報導
唐西奇12日繳出大三元，還兩度投進關鍵三分球追平比數。(美聯社)
唐西奇12日繳出大三元，還兩度投進關鍵三分球追平比數。(美聯社)

湖人12日在主場迎戰獨行俠，成功在下半場成功克服雙位數落後取得領先，卻在最後11.1秒被唐西奇（Luka Doncic）的三分球扳平比數，拖入延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，獨行俠靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）和伍德（Christian Wood）出色的發揮，最終以119：115擊退湖人。

獨行俠首節中段打出11：0的攻勢，成功取得14分領先。第二節獨行俠火力下滑，讓湖人稍微追回一點分數，帶著11分落後進入下半場。

下半場獨行俠進攻持續低迷，第三節只拿到23分，湖人將把比分逼近，成功在第四節還剩8分多鐘時，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的跳投追平比數。此後雙方持續拉鋸，時間剩1分半時，施羅德（Dennis Schroder）關鍵的上籃得分，幫助湖人取得99：97領先。

隨後獨行俠伍德（Christian Wood）站上罰球線，2罰僅1中。衛斯特布魯克在剩11.1秒時，經挑戰後站上罰球線，2罰全中，以100：97領先。

獨行俠最後一擊果不其然將球送到唐西奇手中，面對施羅德的防守，他使出一記後撤步三分球出手，成功命中，也扳平比數。湖人最後一擊傳到布朗（Troy Brown）手中，他出手三分球未命中，雖然有被犯規的嫌疑，但裁判未吹哨，雙方進入延長賽。

雙方進入延長賽仍打得激烈，湖人在最後一分鐘取得108：105領先，不過獨行俠「那個男人」唐西奇再度後撤步三分球出手命中，追平比數。雙方各一波攻勢失利後，由詹姆斯（LeBron James）執行攻勢，他從底角切入遭獨行俠阻擋，比賽進入二度延長。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）在第2度延長挺身而出，接連單打成功，獲得6分。加上伍德連續火鍋，阻擋湖人攻勢。最後11秒時，獨行俠布拉克（Reggie Bullock）站上罰球線2罰1中，取得4分領先。湖人暫停回來後球交給詹姆斯，三分球未命中，最終獨行俠就以119：115收下勝利。

唐西奇全場拿到35分14籃板13助攻，伍德24分14籃板6助攻5火鍋，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）22分8籃板，丁威迪則拿到17分。

湖人的部分，衛斯特布魯克28分7籃板5助攻，詹姆斯24分16籃板9助攻，加伯利耶（Wenyen Gabriel）14分7籃板。

湖人

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