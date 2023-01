NBA／巫師庫茲瑪致勝3分氣走公牛 拉文最後一擊引爭議

巫師11日在主場迎戰公牛,儘管公牛球星拉文(Zach LaVine)全場狂轟38分,但巫師前鋒庫茲瑪(Kyle Kuzma)在比賽時間剩5.7秒投進致勝三分球,幫助巫師以100:97擊退公牛,中止三連敗。

巫師上半場陷入13分落後,但第三節灌進41分一舉反超比分。末節雙方持續拉鋸,庫茲瑪投進關鍵三分球,取得3分領先,留給公牛5.7秒反擊。隨後拉文執行最後一擊未成,讓巫師順利帶走勝利。

KYLE KUZMA FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/TXm7Kl4tEo

庫茲瑪賽後受訪時談到致勝球,「我試著讓自己得到最好的出手機 會,我拿到球後看向左側,發現有較多防守者,我就請隊友做掩護,成功進到右側,我知道聯盟頂尖防守者卡魯索(Alex Caruso)在我身邊,但仍決定給自己機會,站出來投進那球。」

公牛球星德羅展(DeMar DeRozan)本場缺陣,最後一擊當然由手感火熱的拉文操刀。結果他竟然在落後3分的情況下,選擇中距離出手,令身旁的隊友都不可置信。

How to not end the game down 3: pic.twitter.com/wtag04b8TX