NBA／柯瑞復出拿24分 勇士仍不敵殘陣太陽

柯瑞復出卻無緣助勇士止敗。（美聯社）

因左肩傷勢缺席11場比賽的勇士 隊一哥柯瑞 （Stephen Curry），10日主場對太陽一戰復出。面對主力幾乎盡失、陣容殘缺的太陽，主場作戰的勇士卻是打得荒腔走板，整場比賽最多輸到27分，儘管最後時刻才回魂強拉一波尾盤，但最終仍是以113：125落敗。

前三節比賽中，柯瑞顯然還在尋找感覺，進攻表現並不理想，10投3中只得到8分1助攻。不過進入到第四節，柯瑞逐漸找回進攻手感，單節12投5中包括3記三分球，獨拿16分，全場24分，搭配波爾（Jordan Poole）也貢獻13分，勇士發動一波猛烈反擊，曾追到僅差6分。

「感覺隨著比賽進行，我也變得更強了，」柯瑞表示，「我們在第四節都找到了感覺。我們希望我們能維持這樣的節奏，並且延續在之後的客場比賽。」

對於左肩傷勢恢復狀況，柯瑞則是透露：「我在比賽中沒有想太多自己的左肩傷，我想保持這種狀態。」

柯瑞「妹夫」李（Damion Lee）在轉戰太陽後首度回到大通中心，並且領取冠軍戒指。他這場比賽替補上場拿到22分7籃板4助攻，也是太陽能夠勝出的關鍵之一。

「他今晚打得非常棒，我完全不想看到這一幕。」柯瑞開玩笑地說。

湯普森（Klay Thompson）說，「也許是隨著柯瑞和維金斯（Andrew Wiggins）的回歸，我們有些過度鬆懈了。有時你需要這樣的失利來提醒自己，在這個聯盟贏球是多麼的困難」。