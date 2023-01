NBA／戴德蒙與熱火主帥爭執大暴走 竟丟「這把槍」到場上

熱火今日在主場以122:111擊敗雷霆,不過比賽中卻出現意外插曲,熱火中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)因為與主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)爭執,在比賽中將「按摩槍」丟入場內。這個動作也讓他被驅逐出場。

事情發生在第二節還剩9分15秒,熱火正在進攻,不過一支按摩槍突然飛入場內,根據裁判查證後確定是戴德蒙所丟,裁判也吹判技術犯規,並直接將戴德蒙趕出場。

Dedmon threw a massage gun on the court after some heated words with Spo 😳 pic.twitter.com/yjJYB599HY