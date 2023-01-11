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僅5投全中 約柯奇又拿大三元 NBA史上第12位

體育新聞組／綜合報導
約柯奇生涯累積87次大三元。（美聯社）
約柯奇生涯累積87次大三元。（美聯社）

先前「背靠背」出賽的詹姆斯（LeBron James）在9日作客丹佛的比賽中，因左腳踝酸痛進行負荷管理，選擇休兵缺席。

少了詹姆斯的壓陣，湖人幾乎大半場比賽都遭到金塊的壓制，雙方之間有著兩位數的分差，差距一度來到20分之多。最終金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）大三元的帶領下，以122：109輕鬆過關。

約基奇此役只出手5次，就繳出14分、11籃板、16助攻，完成本季第11次大三元，生涯累積87次。他投進包括1記三分球在內，5次出手全部命中，3次罰球也全進，命中率高達100%。根據金塊說法，約基奇是聯盟史上第12位，投籃次數不超過5次就拿下大三元的球員。

金塊在最近16場比賽中取得13勝，戰績和7連勝的灰熊同為27勝13敗，西區龍頭之爭白熱化；湖人則是中止近期的5連勝。

穆雷全場29投13中包括5記三分球狂砍賽季新高34分，外加7籃板4助攻2抄截；凱威爾波普16分，布朗15分7籃板，波特12分7籃板，葛登9分10籃板4阻攻。

湖人陣中以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的25分為高，還有7籃板7助攻進帳；布萊恩（Thomas Bryant）延續近期的優異表現，繳出17分10籃板雙十，納恩（Kendrick Nunn）15分，施羅德（Dennis Schroder）14分。

湖人 波特

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