NBA／杜蘭特膝傷 免戰牌估掛1個月 2周後重新評估
對熱火比賽因右膝傷被迫提前退場的杜蘭特（Kevin Durant），在經過核磁共振檢查後確認為右膝內側副韌帶扭傷，將在兩周後重新評估傷勢。
包括多位媒體專家都認為，杜蘭特此次的傷病狀況預估可能會休息一個月左右的時間，情況不會像上季受傷時那樣糟糕。杜蘭特是在對熱火的第三節中不慎受傷，當時巴特勒（Jimmy Butler）在執行進攻後落地剛好壓在杜蘭特的右膝上。
影音來源：Chaz NBA YouTube
據醫療專家指出，杜蘭特所遭遇到的是膝蓋內側附韌帶輕微扭傷，沒有牽連到半月板等傷勢。過去杜蘭特的左膝曾有過2次內側副韌帶扭傷，這導致他在2016-17年賽季缺席了19場比賽，2021-22年賽季則是缺席21場。
杜蘭特本季場均出賽36.0分鐘，可以攻下29.7分6.7籃板5.3助攻1.5阻攻，投籃命中率55.9%。籃網近期狀態正盛，近20場比賽奪下18勝，目前戰績27勝13敗，名列東區第2。
上季杜蘭特缺賽期間，籃網僅拿下5勝16敗，這一次他又進入傷兵名單，球隊能否挺過去也成了外界關注的焦點。
●戴維斯復元佳 本周將恢復訓練
另根據報導，湖人頂尖鋒線大將戴維斯（Anthony Davis）的右腳疼痛感已經緩解許多，他計畫本周開始進行恢復訓練，並制定復出計畫，努力尋求盡快回歸球場。至於湖人內部人士亦表達了對於戴維斯傷勢復元的樂觀態度，認為他有機會在幾周後重新歸隊。
戴維斯是在去年12月17日對金塊的比賽中右腳受傷，經診斷後確認為壓力性損傷，當時並沒有確切的回歸時間表。
戴維斯在受傷後只接受過定點投籃訓練，待傷勢逐漸好轉，他將採取水中訓練和無重力跑步機的訓練，藉此減輕腳部所承受的重量，同時也能持續強化雙腿的力量和維持體能狀態。
在戴維斯缺陣期間，湖人打出本季最長的5連勝，拿下7勝6敗的成績，目前以19勝22敗排在西區第12。由於禁區長人布萊恩（Thomas Bryant）近期發揮出色，連帶也讓湖人有餘力耐心等待戴維斯的回歸。
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