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NBA／曝湖人不願動選秀權資產 保留爭取大咖球星籌碼

記者蔡佳霖／即時報導
湖人近期打出連勝氣勢。（路透）
湖人近期打出連勝氣勢。（路透）

在戴維斯（Anthony Davis）進傷兵名單之後，湖人近期卻在詹姆斯（LeBron James）的強勢帶領下，搭配長人布萊恩（Thomas Bryant）的優異表現，近期拉出一波5連勝，重新點燃競爭季後賽的希望。

不過圍繞湖人一整年有關交易補強的流言，特別是手上僅有的2027年和2029年兩個首輪籤，卻傳出管理階層現階段並不打算以此為籌碼去進行大規模的交易。

就外電媒體的說法，湖人對交易仍持開放態度，但如果不是極具意義的改變，球隊不會急於去做陣容上調整。

先前和溜馬的談判中，湖人顯然不願用2個首輪籤加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook），來換取透納（Myles Turner）和希爾德（Buddy Hield）；如今就知名記者史坦（Marc Stein）的報導，湖人也不願以1個首輪籤為交易基礎，向活塞換取射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）。

史坦（Marc Stein）表示自己得到的消息是，湖人內部不認為波格丹諾維奇的加入不見得會提升球隊上限，在此背景之下，管理階層更希望保留選秀資產，除非出現可以爭取拉文（Zach LaVine）或比爾（Bradley Beal）等明星球員的機會。

湖人 季後賽

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