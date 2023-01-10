NBA／麥凱倫聯手瓦藍邱納斯 鵜鶘擒巫師

麥凱倫飆34分率鵜鶘奪勝。（美聯社）

在失去威廉 森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）兩位鋒線悍將的情況下，鵜鶘近期5場比賽苦吞4敗，與後面緊追的球隊差距迅速縮小。

不過9日作客華盛頓，鵜鶘有效發揮進攻火力，前三節得分破百，取得兩位數領先優勢，最後一節更是靠著替補球員的強勢表現，將差距擴大到20分以上，從而鎖定比賽勝利。終場，鵜鶘就以132：112輕取巫師，目前仍穩居西區第3席次。

麥凱倫（C.J. McCollum）全場21投12中，攻下34分5籃板，這是他本季第5次破30分；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）持續高效率輸出，15投10中得到27分12籃板，頂替先發表現優異的馬歇爾（Naji Marshall），再次繳出18分4助攻3籃板的成績。

鵜鶘板凳群聯手拿下42分，其中第四節就包辦全隊32分之中的20分。艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）10分5助攻4籃板，葛拉罕（Devonte' Graham）11分6助攻。

巫師先發5人得分達雙位數。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到23分10籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）19分8籃板，基斯佩特（Corey Kispert）17分5籃板，莫里斯（Monte Morris）13分9助攻。