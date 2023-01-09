我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4000超市商家業者發函紐約州長市長 要求修改保釋法、攻擊店員控重罪

關閉3年 紐約市地鐵站公廁今首批重開

NBA／快艇雙星合體6連敗 雷納德：有趣的挑戰

記者曾思儒／即時報導
雷納德（左）繳出29分，快艇仍一勝難求。（美聯社）
雷納德（左）繳出29分，快艇仍一勝難求。（美聯社）

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）8日雖繳出29分，但球隊沒能守住老鷹隊球星楊恩（Trae Young），他最後6分27秒就攻下14分，以全場30分表現率隊克服最多11分落後，最終以112：108逆轉勝，賞給快艇6連敗，讓雷納德寫下另類紀錄。

這是雷納德和喬治（Paul George）一同身穿快艇戰袍後的隊史最長連敗，雷納德正向說，這是球隊很好的考驗，可以看出遇到困境時的面對和解決方式，「我認為還是很好，大家都保持正向積極。」

雷納德提到，連敗可以看出球員是否享受比賽、團隊狀況，以及球隊能否度過低潮，「這很有趣，這是對我們很好的挑戰。」

傷病還是快艇問題，喬治連兩場缺陣，肯納德（Luke Kennard）也因小腿問題沒能出賽，雷納德本季也是打打停停。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「我覺得防守端我們做得很好，就是持續學習和打後衛這位置的曼恩（Terance Mann）配合，但當喬治回來，他也可以幫忙，我想總體來說會很棒。」

泰隆魯8日啟用曼恩先發，取代過去兩季先發的後衛傑克森（Reggie Jackson）；傑克森8日只有上半場出賽8分鐘，得分掛零，曼恩35分鐘上場時間則是貢獻14分、8籃板和4助攻。

泰隆魯表示，「變陣」是幫助球隊回到正軌的方式之一，每晚陣容都可能有變化。

快艇

上一則

籃網客場1分氣走熱火 杜蘭特卻傷了右膝提前退場

延伸閱讀

NBA／莫蘭特聯手傑克森砍63分 灰熊拆穿魔術

NBA／莫蘭特聯手傑克森砍63分 灰熊拆穿魔術
NBA／哈利伯頓拉尾盤 溜馬險勝快艇雙星

NBA／哈利伯頓拉尾盤 溜馬險勝快艇雙星
展望2023／爭議未止…墮胎權保衛戰 各州續打

展望2023／爭議未止…墮胎權保衛戰 各州續打
免費查公廁 華裔工程師開發「噓噓樂」

免費查公廁 華裔工程師開發「噓噓樂」

熱門新聞

為哈姆林祈禱的球迷忍不住落淚。(美聯社)

NFL球員心臟驟停倒地 情況仍危急 隊友球迷淚潰堤

2023-01-03 17:25
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。美聯社

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

2023-01-02 12:12

NFL／球員擒抱對手後突倒地 救護車開進場中將他急送醫

2023-01-03 00:14
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
C羅在加盟記者會發生口誤。（歐新社）

足球／C羅將沙烏地說成南非 網調侃：上場前就被解雇

2023-01-04 03:12
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？