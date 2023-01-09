NBA／杜蘭特生涯總得分超越威金斯 媒體曝膝傷可能無礙

杜蘭特(右)對熱火一戰不慎受傷。（路透）

杜蘭特（Kevin Durant）在面對熱火的比賽中雖然因右膝傷勢被迫提前退場，不過此戰得到17分的他，生涯總得分累積達到26684分，超越「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins），排名躍居史上第14。

杜蘭特接下來的超越目標將是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的26710分、「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的26946分、海斯（Elvin Hayes）的27313分和摩西馬龍（Moses Malone）的27409分，賽季結束有望將排名推升到史上第10。

“He stacks up with the greatest scorers to ever play this game.”



🎥 @DWilkins21 on @KDTrey5 pic.twitter.com/llmRYlvr33 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2023年1月9日

儘管杜蘭特提前傷退，不過籃網此戰最後仍靠著奧尼爾（Royce O'Neale）的致勝球，在客場以102比101險勝熱火。

總教練馮恩（Jacque Vaughn）賽後表示杜蘭特將會在9日接受傷勢評估。而根據當地媒體透露，杜蘭特的傷勢狀況是相對樂觀，不至於太嚴重，應該不會有大礙。

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play.



Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年1月9日

至於厄文 （Kyrie Irving）則說自己有和杜蘭特聊過。「他的精神狀態不錯。」對於杜蘭特為求慎重可能會缺席比賽，厄文也直言，「我們沒有時間找藉口，我們必須繼續向前走。」