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籃網客場1分氣走熱火 杜蘭特卻傷了右膝提前退場

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特受傷退場前得到17分4籃板2助攻。（美聯社）
杜蘭特受傷退場前得到17分4籃板2助攻。（美聯社）

儘管杜蘭特（Kevin Durant）在第三節後段因右膝受傷被迫提前退場，但籃網仍舊和熱火一路拚戰到最後時刻，靠著奧尼爾（Royce O'Neale）剩下3.2秒成功衝搶到進攻籃板，並且放進超前分，幫助籃網在客場以102：101氣走熱火。

來源：YouTube

雖然先前不敵公牛中止12連勝，不過籃網近期客場連續奪勝；原本開季前20戰只贏9場的他們，在最近20場比賽中收下18勝，寫下隊史最佳表現，目前拿到27勝13敗，距離東區龍頭塞爾蒂克僅剩1場勝差。

杜蘭特是在第3節發生意外的，當時熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）切入上籃時不慎摔倒，剛好往後倒的時候壓到後面的杜蘭特右膝，讓他只能倒地按住膝蓋，他隨後也進入休息室檢查治療，提前退出比賽。

厄文（Kyrie Irving）此役命中6記三分球，攻下全場最高29分，外加6助攻；杜蘭特退場前得到17分4籃板2助攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）繳出13分11籃板3阻攻的成績。致勝功臣奧尼爾獲得8分6籃板6助攻2阻攻。

籃網替補球員第四節補上空缺，特別是小柯瑞（Seth Curry），9投6中得到14分，其中10分出現在第四節，多次幫助球隊追上比分。華倫（T.J. Warren）這場比賽進帳10分，渡邊雄太（Yuta Watanabe）雖只有3分2籃板2抄截的表現，不過在奧尼爾那波關鍵得分中，他在第一波的積極爭搶也起到重要作用。

趁著杜蘭特退場的利多因素，熱火第四節初一度領先9分，但克萊斯頓和小柯瑞聯手打出13：4的攻勢，讓籃網得以重新找回奪勝機會。

熱火巴特勒拿下26分8籃板，赫洛（Tyler Herro）24分，阿德巴約（Bam Adebayo）15投僅5中，只得到10分8籃板。

籃網出現杜蘭特的傷兵狀況，熱火輸球之餘也意外折損了赫洛，赫洛是在最後一波進攻中移動打滑倒地，疑似腿部出現受傷情況。

柯瑞 厄文 華倫

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