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NBA／哈登大三元達2萬4000分里程碑 76人近15戰奪12勝

記者蔡佳霖／即時報導
哈登寫下生涯2萬4000分里程碑。（路透）
哈登寫下生涯2萬4000分里程碑。（路透）

哈登（James Harden）在8日作客底特律的比賽中繳出20分11籃板11助攻的大三元表現，這是他生涯第71次大三元，更重要的是，哈登生涯總得分累積達到2萬4005分，成為史上第27位達到2萬4000分里程碑的球員。

目前哈登距離排名前面的艾佛森（Allen Iverson）還有363分，距離艾倫（Ray Allen）則有500分，以哈登的場均得分來推算，本季有機會超越這兩位96梯名將。

哈登上半場就已經攻下13分10籃板9助攻的準大三元數據，成為1996-97年以來第7位有如此表現的球員，帶領76人取得17分領先優勢；在大幅領先的情況下，76人最終以123比111輕取活塞。自12月10日以來，76人在15場比賽中豪取12勝。

「當哈登像這樣打球時，球隊就像場上有一個會得分的魔術強森。」76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）稱讚道。

雖然安比德（Joel Embiid）持續缺陣，但除了哈登的大三元貢獻外，馬克西（Tyrese Maxey）也補上23分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）頂替先發再度有好表現，11投8中獲得20分6籃板；里德（Paul Reed）16分12籃板3抄截，尼恩（Georges Niang）14分，哈里斯（Tobias Harris）12分4籃板2抄截2阻攻。

活塞陣中也有3人得分超過20分，海耶斯（Killian Hayes）26分6助攻4籃板3抄截，史都華（Isaiah Stewart）20分13籃板，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）20分5助攻。

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