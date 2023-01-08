我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

NBA／施羅德致勝罰球退國王 湖人4人破20分奪5連勝

記者蔡佳霖／即時報導
施羅德關鍵罰球助湖人5連勝。（路透）
施羅德關鍵罰球助湖人5連勝。（路透）

近況出色的湖人在作客沙加緬度的比賽中，與國王一路廝殺到最後時刻，靠著施羅德（Dennis Schroder）剩下3.6秒的關鍵兩罰命中，以136：134驚險勝出，將連勝場次推進到5場。

湖人5連勝過後，戰績來到19勝21敗，和灰狼相同已無勝差，且和第10名有附加賽資格的爵士僅剩0.5場勝差，後勢看漲。

紫金軍團此役4人得分超過20分。致勝功臣施羅德全場11投8中，高效率拿下27分4籃板2助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻23分15助攻5籃板，布萊恩（Thomas Bryant）14投12中，豪取29分14籃板。至於詹姆斯（LeBron James）依然維持高檔狀態，狂轟37分8籃板7助攻。

湖人團隊命中率高達61.0%，展現絕佳的進攻狀態。前三節雙方火力比拚，戰成109：109平手；湖人第四節初一波猛攻，取得9分領先優勢，但福克斯（De'Aaron Fox）單節狂攻17分，帶動國王持續追回比分，終場前1分鐘甚至是反超前2分。

關鍵時刻詹姆斯強形突破完成三分打，隨後國王出現失誤，衛斯特布魯克造成犯規，2罰1中。福克斯很快單打跳投回敬兩分，兩隊再度平手。暫停過後，施羅德持球切入成功製造犯規，從而站上罰球線，穩穩罰進致勝分。

最後一擊嘗試大號三分未中的福克斯，此戰獲得34分9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到25分12籃板7助攻；巴恩斯（Harrison Barnes）18分，赫爾特（Kevin Huerter）17分6籃板，穆雷（Keegun Murray）16分。國王在4戰3勝之後，近期吞下2連敗。

湖人

上一則

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

下一則

場邊人語／季末出戰 心繫下站

延伸閱讀

NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先
NBA／明星賽初期票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸

NBA／明星賽初期票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸
NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久

NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久
NBA／詹皇缺陣施羅德挺身砍32分 湖人滅火奪3連勝

NBA／詹皇缺陣施羅德挺身砍32分 湖人滅火奪3連勝

熱門新聞

為哈姆林祈禱的球迷忍不住落淚。(美聯社)

NFL球員心臟驟停倒地 情況仍危急 隊友球迷淚潰堤

2023-01-03 17:25
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。美聯社

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

2023-01-02 12:12

NFL／球員擒抱對手後突倒地 救護車開進場中將他急送醫

2023-01-03 00:14
C羅在加盟記者會發生口誤。（歐新社）

足球／C羅將沙烏地說成南非 網調侃：上場前就被解雇

2023-01-04 03:12
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
湯普森狂砍生涯次高54分。（美聯社）

NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

2023-01-03 06:15

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多