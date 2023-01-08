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NBA／詹姆斯歸隊 助湖人獵鷹4連勝 生涯總得分逼近賈霸

記者劉肇育／綜合報導
湖人隊詹姆斯（右）跳投，老鷹隊杭特防守不及。（ Getty Images）
湖人隊詹姆斯（右）跳投，老鷹隊杭特防守不及。（ Getty Images）

感冒缺席了前一場與熱火隊之戰後，詹姆斯（LeBron James）6日歸隊就繳出25分、10助攻、7籃板的全能成績單，幫助湖人隊以130：114收下本賽季最長的4連勝，對於生涯總得分步步近逼聯盟紀錄保持人賈霸，詹姆斯也直言相當緊張。

影音來源：YouTube

前兩次出賽合計攻下90分的詹姆斯，在病癒歸隊後手感依舊不錯，搭配施羅德（Dennis Schroder）、納恩（Kendrick Nunn）也都有20分以上進帳，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則有18分、11籃板、9助攻「準大三元」演出，湖人最終以16分差距收下本季首度4連勝。

湖人的連勝也與詹姆斯的火熱近況有不小的關係，在此役攻下25分後，他的生涯總得分已經來到3萬7928分，距離歷史紀錄保持人賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的38387分僅剩459分差距，登上歷史得分王的日子愈來愈近。

對於賈霸在1984年登上歷史得分王寶座時，自己仍尚未出生，現在卻有機會挑戰這項紀錄，詹姆斯說：「我知道我已經做好準備，但我無法預期接下來會發生什麼，這讓我很緊張，我甚至已經忘了在聯盟的第一顆進球是如何來的。」

詹姆斯生涯總得分步步近逼聯盟紀錄保持人賈霸。（美聯社）
詹姆斯生涯總得分步步近逼聯盟紀錄保持人賈霸。（美聯社）

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