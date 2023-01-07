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NBA／明星賽東區票選暫居前場第4 泰托姆先發差一步

體育新聞組／綜合報導
泰托姆(左)拿到大三元，表現力壓唐西奇(右)（路透）
泰托姆(左)拿到大三元，表現力壓唐西奇(右)（路透）

「綠衫軍」塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）5日繳出大三元表現，率隊在客場以124：95斬斷獨行俠7連勝。泰托姆目前在明星賽票選中，東區前場球員排名第4，他賽後受訪時也對此做出回應。

泰托姆全場繳出29分，搶下14籃板、10助攻，生涯第2度繳出「大三元」。

塞爾蒂克首節打出一波10：2的攻勢拉開領先，第二節雙方差距持續擴大，塞爾蒂克半場打完就以64：46領先；第三節獨行俠情況沒好轉，只拿19分，三節打完就落後24分。末節泰托姆再挹注13分4助攻3籃板，完成大三元，率領塞爾蒂克以124：95收下勝利。

塞爾蒂克除了泰托姆外，布朗（Jaylen Brown）拿到19分7籃板，史馬特（Marcus Smart）、波格登（Malcolm Brogdon）都拿到15分。獨行俠的部分，唐西奇全場23投僅7中，拿到23分9籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）18分5助攻，伍德（Christian Wood）12分12籃板。

此外，在聯盟公布明星賽第一輪票選結果中，東西區得票數最高的3名前場球員和2名後場球員將分別組成明星賽先發陣容。

泰托姆目前在東區前場球員票選排名第4，排在他前面的是籃網杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）、76人安比德（Joel Embiid）。泰托姆恐怕無緣擔任明星賽先發球員。

被問到這件事時，泰托姆表示，「希望球迷能看見我今晚的表現，無論如何我們4人都會進明星賽，讓我們拭目以待。」

泰托姆本季出賽36場，平均能拿到30.7分、8.2籃板、4.2助攻。他是本賽季MVP大熱門，當然也幾乎篤定能入選明星賽。不過他要成為明星賽先發球員不輕鬆，目前落後第三名的安比德4萬8382票。

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