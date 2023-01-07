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NBA／罰球全中0犯規0失誤 馬卡南「完美之戰」狂飆49分

記者劉肇育／綜合報導
爵士隊馬卡南（右）上籃，火箭隊森根在前防守。（美聯社）
爵士隊馬卡南（右）上籃，火箭隊森根在前防守。（美聯社）

開季前被騎士隊透過交易換到爵士隊，25歲的芬蘭前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）卻在鹽湖城打出生涯打出了一場「完美之戰」，繼去年11月攻下個人生涯新高的38分後，5日在出戰火箭隊的比賽中又狂轟49分，不僅13次罰球全數命中，且沒有任何失誤與犯規，助隊以131：114告捷。

2017年在選秀會上以首輪第七順位被灰狼隊選中後展開NBA生涯的馬卡南，在新秀賽季就已經成為芬蘭球員在NBA的歷史得分王，而他7呎的身高搭配優異的三分球出手能力，也讓他成為繼獨行俠隊退役球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）後，史上第二位單場砍進8顆以上三分球的7呎球員。

對於率隊擊敗火箭後，成為聯盟自1977年採計犯規紀錄以來，單場0犯規、0失誤、罰球全數命中得分最高的球員，馬卡南也再次將功勞歸給隊友，「今年我已經一遍一遍地說過，這只是我的隊友、教練團，讓我處在成功的位置上，我的隊友把球傳給我，而我只負責投籃。」

在去年9月被騎士交易到爵士的馬卡南，本賽季在鹽湖城打出生涯代表作，至今繳出一張平均23.9分、8.5籃板的亮眼數據，並且在全明星賽第一階段票選中，躋身西區前鋒第7名。

對於一度有機會挑戰單場50分，但最後一投卻失手，馬卡南賽後也透露，隊友克拉克森（Jordan Clarkson）也希望他能夠向50分發起挑戰，「他說你就去拿50分吧，儘管對手在最後階段對我進行包夾，但我仍想努力試試看，但我並不是真的太過在意有沒有達成，我只是很開心看到隊友為我感到興奮，就像我為他們感到開心一樣。」

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