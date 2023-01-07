NBA／柯瑞左肩傷勢逐漸好轉 已恢復訓練 拚下周復出

柯瑞復出的時間近了。（美聯社）

勇士 6日傳出好消息，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）的左肩傷勢逐漸好轉，根據消息，柯瑞已回到球場訓練，還參加5對5練習賽，柯瑞受訪時也透露，「目標14日對馬刺 時復出。」

柯瑞在去年12月中對上溜馬的比賽中出現左肩傷勢，所幸經檢查後不需動刀，治療3至4週就能重返球場。目前柯瑞連續缺席10場比賽，所幸勇士憑藉「主場優勢」取得6勝4敗的戰績，維持在西區第8。

柯瑞目前已回到球場訓練，受傷的部分穿著白色袖套進行防護。他6日受訪時表示，「今天幾乎沒有任何限制，傷後第一次參加對抗練習，很高興能再次感受比賽的節奏和身體對抗，下場測試任何狀況。」

勇士安排柯瑞重新接受評估，了解他何時能重返球場。目標下周客場5連戰第1場能回歸，也就是14日對戰馬刺的比賽。

●獨行俠還 裁掉球星華克

此外，現年32歲的前明星後衛華克（Kemba Walker）日前以非保障合約加盟獨行俠，雖然曾單場砍下32分，但獨行俠6日仍決定放棄他。

根據規定，若華克沒有被裁掉，合約將在8日轉為保障。《ESPN》也分析，獨行俠不留華克是為了讓菜鳥哈迪（Jaden Hardy）有更多上場時間，加上另一名年輕後衛萊特（McKinley Wright IV）的防守也較出色。

華克本季為獨行俠出賽9場，平均上場16分鐘，繳出8.0分、2.1助攻的成績。他曾在12月18日對上騎士的比賽中，全場25投12中砍進32分，外帶7助攻、5籃板，證明自己的油箱還有油。