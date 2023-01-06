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NBA／明星賽初期票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸

中央社／紐約5日即時報導
NBA洛杉磯湖人隊球星詹姆斯在明星賽票選中得票最高。圖為他2日比賽照。（Getty Images）
NBA洛杉磯湖人隊球星詹姆斯在明星賽票選中得票最高。圖為他2日比賽照。（Getty Images）

NBA明星賽票選活動正在進行，洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）和布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）目前暫居領先。

體育媒體ESPN報導，根據NBA明星賽初期票選統計，詹姆斯目前在所有球員中得票數最高，杜蘭特則在東區居冠，兩人很有可能連續第三年擔任隊長，分率聯盟西、東區明星球員對抗。

NBA布魯克林籃網隊球星杜蘭特在明星賽票選中稱霸東區人氣王。圖為他4日比賽照。（...
NBA布魯克林籃網隊球星杜蘭特在明星賽票選中稱霸東區人氣王。圖為他4日比賽照。（美聯社）

截至今天，詹姆斯獲得316萬8694票，在西區聯盟前場球員中居首；丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）居次（223萬7768票）；湖人的戴維斯（Anthony Davis）排名第三（206萬3325票）。

在東區聯盟前場球員方面，杜蘭特得票311萬8545票領先；密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）排名第二（299萬8327票）；費城76人的恩比德（Joel Embiid）第三（222萬6712票）。

西區後場球員方面，金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）獲得271萬5520票，暫居第一；達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）獲得238萬8502票居次。

東區後場方面，布魯克林籃網的厄文（Kyrie Irving）以207萬1715票暫居第一；克里夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）獲得163萬7374票，排名第二。

聯盟東西區得票數最高的前三名前場球員和前兩名後場球員將分別組成明星賽先發陣容，兩區總票數最多的球員將分別擔任隊長，並選擇隊員。

詹姆斯在前五屆明星賽都擔任隊長，取得五連勝。他率領的明星隊在2020年和2021年擊敗杜蘭特所組的隊伍，2018年和2019年打敗以安特托昆博為首的明星隊，2017年擊退由柯瑞擔任隊長的明星隊。

票選活動將於1月21日截止，26日宣布東西區明星隊隊長和先發名單。由NBA教練圈選的替補球員名單將在2月2日公布。

明星賽預定2月19日於鹽湖城（Salt Lake City）舉行。

NBA 柯瑞 布魯克林

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